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Josey Scott: Equipment-Dieb im Fan-Shirt festgenommen

Josey Scott bei einer Saliva-Show House of Blues in West Hollywood
Josey Scott bei einer Saliva-Show House of Blues in West Hollywood
Foto: L. Cohen/WireImage/GettyImages. All rights reserved.
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Vor Kurzem wurde Josey Scott auf Tour ein Anhänger voller Equipment und Merch gestohlen. Nun hat die Polizei einen Verdächtigen in Haft.
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Ex-Saliva-Frontmann Josey Scott und seiner Band wurde Ende April in Tulsa, Oklahoma, sein gesamter Tourtrailer gestohlen. Scott veröffentlichte Fotos des gestohlenen Equipments – darunter Instrumente, Merchandise, Bühnenkleidung und andere persönliche Gegenstände – und bat seine Fans um Hilfe bei der Suche. Darüber hinaus starte der Musiker eine Crowdfunding-Kampagne, um den Verlust ausgleichen zu können.

Clever geht anders

Inzwischen können Josey Scott und seine Gefährten aufatmen. Am 4. Mai gab die Polizei von Tulsa in einer Pressemitteilung bekannt, einen Verdächtigen festgenommen zu haben. Der Clou: Der Verdächtige, der als der 47-jährige Jason Wofford identifiziert wurde, trug ein Josey Scott-Shirt, das scheinbar zu den gestohlenen Waren gehörte. Offenbar ist dies nicht das erste Vergehen, das Wofford auf sich lädt. Wegen diverser Vorstrafen wiegen die aktuellen Anklagepunkte wohl schwerer.

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Auf Facebook veröffentlichte die Polizei folgende Erklärung – frei nach dem Saliva-Song ‘Click Click Boom’: „CLICK CLICK VERHAFTET: Beamte spüren gestohlenen Rockband-Anhänger auf.“ Nach einer kurzen Zusammenfassung der Ereignisse folgt die „Deluxe-Ausgabe“ der Ausführungen. Demnach haben die Beamten den Anhänger samt Verdächtigen am 1. Mai aufgespürt. Der potenzielle Dieb „befand sich im Freien und trug ein T-Shirt mit der Aufschrift ,Josey Scott, die Originalstimme von Saliva‘.“ Ein Umstand, der die Festnahme scheinbar deutlich erleichtert hat.

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Weiter heißt es: „Beamte durchsuchten das Haus mit einem Durchsuchungsbefehl und fanden Gitarren, Schlagzeuge und weiteres Equipment in einem Schuppen sowie Kisten mit Band-T-Shirts im Haus.“ Auch der Anhänger wurde gefunden und seinem Besitzer zurückgegeben. Jason Wofford wurde festgenommen und im Gefängnis von Tulsa County wegen schweren Diebstahls und Hehlerei inhaftiert. Die Polizei betont am Ende: „Dies ist eine Festnahme, keine Verurteilung.“

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Nachdem die Band nun alles zurückerlangt hat, hat Josey Scott die Spendenkampagne beendet und verspricht, alle Spenden zurückzuzahlen. In einem umfassenden Statement bedankt sich der Sänger für all die Hilfe der Ermittler, Fans und anderen Musikern. Abschließend schreibt er: „Das war ein eindrucksvoller Beweis dafür, wie stark diese Gemeinschaft ist. Von der Polizei über Künstlerkollegen bis hin zu den Fans — alle waren da. Wir sind unglaublich dankbar.“ 


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Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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