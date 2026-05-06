Bislang galt es als gesichert, dass Jason Newsted seinen Hut bei Metallica genommen hat, weil ihn die Hauptsongschreiber James Hetfield und Lars Ulrich klein gehalten und ihn künstlerisch wenig bis gar nichts haben beitragen lassen. Als der Bassist 2001 dann das Nebenprojekt Echobrain betreiben wollte, und „Papa Het“ darin eine Bedrohung für das große M sah, war das der Tropfen, der das Faß zum Überlaufen brachte. Wie gesagt: So ging bis dato die Erzählung.

Alles ganz anders

In einem aktuellen Interview im Let There Be Talk-Podcast von Dean Delray räumt Jason Newsted nun jedoch mit dieser weit verbreiteten Mär auf. „Eine Sache, die ich klarstellen oder einfach kommentieren will, ist das Echobrain-Ding. Das war ein anderes Projekt, das ich auf ein bestimmtes Level gehoben habe. Ich hatte 40 Projekte in meinem Studio, für die wir aufgenommen, komponiert und geprobt haben. Echobrain war einfach vielversprechender — und ich habe es auf ein anderes Niveau gebracht. Aber das ist nicht der Grund dafür, warum ich bei Metallica ausgestiegen bin.

Der Grund dafür, warum ich bei Metallica ausgestiegen bin, ist, weil ich ein furchtbarer Drogensüchtiger war. Ich hatte total mit mir zu tun — und wenn ich mir nicht irgendeine Art von Hilfe geholt hätte, wäre ich gestorben. Und so sagte ich: ‚Jungs, kann ich einen Moment haben? Bitte gebt mir eine Minute.’ Und sie sagten: ‚Nein.’ Darauf entgegnete ich: ‚Ich würde lieber leben, als in eurer Band zu sein. Ich liebe es in eurer Band zu sein. Das ist irgendwie offensichtlich. Jeden verdammten Abend trage ich euer T-Shirt, unser T-Shirt. Jeden Abend zeige ich, wer ich bin.

Ich treffe mich mit jeder verdammten Person, die sich treffen will, und repräsentiere uns alle für die Fans. Sagt mir nicht, dass ich mich nicht engagiere. Sagt mir nicht, dass ich nicht loyal bin — sagt es mir nicht. Morgens bin ich der erste, abends der letzte, immer. Und ihr könnt mir nicht diesen Augenblick geben, damit ich meinen Kopf in Ordnung kriege? Dann muss ich gehen. Es ist nicht, weil ich euch nicht liebe. Und bestimmt nicht, weil ich keinen Einsatz für diese Band zeige.’ Aber es war nicht wegen Echobrain.“

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Ebenfalls bei Dean Delray überraschte Newsted kürzlich mit der Neuigkeit, dass er Krebs hatte: „Am 8. Mai 2025 wurde bei mir Kehlkopfkrebs behandelt. Also haben sie erstmal einen Haufen Zeug rausgeholt, sind danach mit einem Lasern hinterher und haben noch mehr entfernt. Die Höhle in meinem Kopf sieht jetzt anders aus als vorher. Aber wir haben frühzeitig genug angefangen. Seit etwa drei Wochen bin ich frei von allem. Ich hab’s also besiegt.“

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