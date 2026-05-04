Bei dem früheren Metallica-Bassist Jason Newsted wurde im vergangenen Jahr Kehlkopfkrebs diagnostiziert. Für den Musiker war dies ein Schreckmoment. Doch wie er nun im Podcast ‘Let There Be Talk’ bekanntgab, habe er vor drei Wochen medizinische Entwarnung bekommen: Newsted gilt inzwischen als geheilt.

Keine Zeit für Rückschläge

Im Interview zeigte sich Newsted guter Dinge, vor einigen Wochen hat er sogar seine erste Nordamerika-Headliner-Tournee mit seiner The Chophouse Band für Sommer 2026 angekündigt. „Ich möchte kurz darüber sprechen“, so der Bassist über seine Krebserkrankung. „Ich habe mich diese Woche dazu entschlossen, da ich gerade mit der Promotion für die Shows beginne und alle wissen lassen möchte, dass ich bald wieder da bin. […] In einer Woche ist es ein Jahr her.

Am 8. Mai 2025 wurde bei mir Kehlkopfkrebs behandelt. Also haben sie erstmal einen Haufen Zeug rausgeholt, sind danach mit einem Lasern hinterher und haben noch mehr entfernt. Die Höhle in meinem Kopf sieht jetzt anders aus als vorher. Aber wir haben frühzeitig genug angefangen. Seit etwa drei Wochen bin ich frei von allem. Ich hab’s also besiegt.

Ich hatte mir fest vorgenommen, mich auszuruhen, und das war das erste Mal in meinem Leben. Normalerweise bin ich entweder voll da oder gar nicht. Also habe ich mir geschworen, die Welt um mich herum einmal hinter mir zu lassen und mich richtig zu erholen. Und ich arroganter, verwöhnter Arsch hätte sicherlich niemals aufgehört zu kiffen, zu trinken oder all das hinter mir zu lassen. Aber mein fürsorglicher Geist hat mich aufgerüttelt und gesagt: ‚Das ist jetzt nicht gut, Mann.‘

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Jetzt bin ich klarer im Kopf als jemals zuvor in meinem ganzen Erwachsenenleben. Alles hat seine guten Seiten. Die Limonade, die ich diesen Sommer machen werde, Mann, die wird verdammt süß. Ich freue mich darauf.“

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