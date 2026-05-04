Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Jason Newsted spricht erstmals über Krebserkrankung

Der einstige Metallica-Bassist Jason Newsted vor einem seiner Gemälde 2018 Miami Beach
Der einstige Metallica-Bassist Jason Newsted vor einem seiner Gemälde 2018 Miami Beach
Foto: Getty Images, Jason Koerner. All rights reserved.
von
Jason Newsted hat nicht nur seine Krebserkrankung hinter sich gelassen, sondern auch diverse Laster erfolgreich bekämpft.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Bei dem früheren Metallica-Bassist Jason Newsted wurde im vergangenen Jahr Kehlkopfkrebs diagnostiziert. Für den Musiker war dies ein Schreckmoment. Doch wie er nun im Podcast ‘Let There Be Talk’ bekanntgab, habe er vor drei Wochen medizinische Entwarnung bekommen: Newsted gilt inzwischen als geheilt.

Keine Zeit für Rückschläge

Im Interview zeigte sich Newsted guter Dinge, vor einigen Wochen hat er sogar seine erste Nordamerika-Headliner-Tournee mit seiner The Chophouse Band für Sommer 2026 angekündigt. „Ich möchte kurz darüber sprechen“, so der Bassist über seine Krebserkrankung. „Ich habe mich diese Woche dazu entschlossen, da ich gerade mit der Promotion für die Shows beginne und alle wissen lassen möchte, dass ich bald wieder da bin. […] In einer Woche ist es ein Jahr her.

Am 8. Mai 2025 wurde bei mir Kehlkopfkrebs behandelt. Also haben sie erstmal einen Haufen Zeug rausgeholt, sind danach mit einem Lasern hinterher und haben noch mehr entfernt. Die Höhle in meinem Kopf sieht jetzt anders aus als vorher. Aber wir haben frühzeitig genug angefangen. Seit etwa drei Wochen bin ich frei von allem. Ich hab’s also besiegt.

Flotsam And Jetsam - I Am The Weapon Ltd. - Vinyl
Flotsam And Jetsam - I Am The Weapon Ltd. - Vinyl Für € 23,99 bei Impericon DE kaufen

Ich hatte mir fest vorgenommen, mich auszuruhen, und das war das erste Mal in meinem Leben. Normalerweise bin ich entweder voll da oder gar nicht. Also habe ich mir geschworen, die Welt um mich herum einmal hinter mir zu lassen und mich richtig zu erholen. Und ich arroganter, verwöhnter Arsch hätte sicherlich niemals aufgehört zu kiffen, zu trinken oder all das hinter mir zu lassen. Aber mein fürsorglicher Geist hat mich aufgerüttelt und gesagt: ‚Das ist jetzt nicht gut, Mann.‘

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Jetzt bin ich klarer im Kopf als jemals zuvor in meinem ganzen Erwachsenenleben. Alles hat seine guten Seiten. Die Limonade, die ich diesen Sommer machen werde, Mann, die wird verdammt süß. Ich freue mich darauf.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Alkohol Interview Jason Newsted Kehlkopfkrebs kiffen Laster let there be talk Limonade Metallica Podcast The Chophouse Band Tour
Playlist: 12 Bay Area Thrash-Alben, die ihr kennen solltet
Die METAL HAMMER Aprilausgabe mit Thrash Metal-Schwerpunkt
Begleitend zur großen Titel-Story mit Exodus und Metallica haben wir euch zwölf der wichtigsten Thrash Metal-Alben aus der San Francisco Bay Area zusammengestellt.
San Franciscos Bay Area hat die Metal-Szene geprägt wie kaum ein anderer Ort. 40 Jahre, nachdem Metallica mit MASTER OF PUPPETS den Thrash Metal-Underground salonfähig gemacht hatten, sind sie und viele ihrer Weggefährten kein bisschen leise – allen voran EXODUS, die auf GOLIATH wüten wie 1986. Wir unterhielten uns mit Gitarrist Gary Holt über das neue Werk sowie mit Schlagzeuger Tom Hunting über die Historie. Zum Schluss feiern wir den bis heute alles überstrahlenden Genre-Klassiker von Metallica. Mehr zur Bay Area-Szene, 40 Jahren MASTER OF PUPPETS von Metallica und dem neuen Exodus-Album GOLIATH findet ihr in der METAL HAMMER-Aprilausgabe 2026,…
Weiterlesen
Zur Startseite