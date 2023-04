Jason Newsted ist „so verdammt stolz“ auf Metallica

Jason Newsted hat für seine ehemaligen Bandkollegen bei Metallica nur Bewunderung und Respekt übrig. Der Bassist ist nach eigener Aussage „verdammt stolz“ auf die Thrash-Metaller. Dies gab der 60-Jährige im Interview mit SiriusXM-Moderator Eddie Trunk zu Protokoll. Zudem sei er immer noch überzeugt, dass sein Ausstieg 2001 die richtige Entscheidung für ihn persönlich war.

Entspannte Beziehung

„Lars und ich haben uns in den letzten paar Tagen Nachrichten hin und her geschrieben“, erzählte Jason Newsted. „Er und ich versuchen in Kontakt zu bleiben. Wir reden über alles mögliche. Er interessiert sich für Kunst. Er hat mich da immer sehr unterstützt. Daher bin ich dankbar dafür. Aber auch was Musik angeht: Ich weiß, dass seine Söhne Musik machen [in ihrer eigenen Band Taipei Houston — Anm.d.A.]. Ich bin ein Fan von ihnen, und sie sind Fans von meinen Sachen. Das ist eine coole Sache. Es ist tatsächlich eine unglaubliche Sache.

Und ich habe nichts außer Respekt für sie. Das ist es. Ich bin so verdammt stolz auf diese Kerle. Es immer noch so zu bringen, Mann? Komm schon. Und sich so eine große Aufgabe vorzunehmen und bis in den Herbst 2024 oder so Shows zu spielen. Die haben verdammt große Familienjuwelen, Junge. Unglaublich. Wie kann man dem nicht applaudieren? Ich bin da immer überrascht. Es hat offensichtlich sein sollen. Wer hat schon so eine Ausdauer? Es ist einfach eine einzigartige Sache.“ Darüber hinaus sprach Trunk Newsted noch darauf an, ob er sich schon einmal mit Rob Trujillo übers Bassspielen ausgetauscht hat. „Solche ins Detail gehende Konversationen hatten wir noch nicht. Aber sie klingen mega im Moment, das tun sie schon eine ganze Weile.“

