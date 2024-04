Die METAL HAMMER-Maiausgabe 2024: Accept, Scorpions u.a.

Im Rahmen unseres 40. Jubiläums begeben wir uns wieder einmal auf Zeitreise. Dieses Mal geht es nicht ganz so weit zurück: Ziel ist das Jahr 2007. Denn da war METAL HAMMER live bei der historischen Led Zeppelin-Reunion in London dabei.

Es gibt solche und solche Reunions. Wenn sich zum Beispiel Mötley Crüe nach großem Abschieds-Trara ein paar Jahre später wiedervereinigen und eine millionenschwere Stadiontournee absolvieren, ist das erstens nicht überraschend und zweitens einfach unnötig. Wenn sich aber eine der größten Rock-Bands aller Zeiten zum ersten Mal seit dem tragischen Tod ihres Drummers für einen einzigen Auftritt zusammentut, ist das jedoch eine ganz andere Nummer. Und natürlich lässt sich das dann auch nicht METAL HAMMER entgehen. Der Feiertag Und so landete im Dezember 2007 eine METAL HAMMER-Delegation in London, um das Reunion-Konzert von Led Zeppelin zu bestaunen. Mittlerweile ist die Show…