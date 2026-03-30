Prong befinden sich im 40. Jahr ihrer Band-Geschichte. Im Grunde betrifft dieses Jubiläum vorrangig Sänger und Gitarrist Tommy Victor, denn der Rest der Band wurde im Laufe der Jahre viele Male ausgetauscht. Nichtsdestotrotz feiert die Groove Metal-Institution aus New York City.

Anfang März dieses Jahres erschien das Album LIVE AND UNCLEANSED, das während der Europatournee letztes Jahr aufgezeichnet wurde. Zeitgleich zum Release war die Band wieder in hiesigen Gefilden unterwegs. Irgendwann hatten Victor und seine Kollegen dennoch Zeit, um an neuem Material zu arbeiten.

Nicht innovativ, aber spannend

In einem Interview mit Laughingmonkeymusic gab der Prong-Boss ein Update zum bereits angekündigten Studioalbum. Zum einen wurde es „gerade fertiggestellt“. Erklärte Victor im Oktober 2025 noch, dass die Veröffentlichung für Oktober 2026 angesetzt sei, merkte er jetzt an: „Es soll im November erscheinen.“ Keine allzu große Verschiebung – immerhin. Und es ist die erste Prong-Platte, die bei Napalm Records veröffentlicht wird. Bislang stand die Band bei Steamhammer unter Vertrag. Dem Release soll außerdem eine Tournee folgen, wie Tommy Victor weiter angibt.

Bezüglich der musikalischen und textlichen Ausrichtung des neuen Materials meint der Frontmann, dass es völlig egal sei, „was gerade angesagt ist. Wir machen einfach unser Ding und haben Spaß.“ Er fügt hinzu: „Es ist definitiv auf seine Art modern, aber ich versuche trotzdem, etwas Neues zu schaffen – etwas, das für die Hörer anders oder spannend ist“ Zumindest versuche er dies, auch wenn sich das Unterfangen nicht so leicht gestaltet. „Denn es gibt nichts Neues unter der Sonne. Alles wurde schon einmal gemacht.“

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Der Plattenvertrag mit Napalm Records kam erst vergangenen Sommer zustande. Über die Zusammenarbeit meinte Tommy Victor seinerzeit: „Ich fühle mich geehrt, bin begeistert und aufgeregt, dass Prong jetzt bei Napalm Records sind. Es ist einfach ein fantastisches Label. Ich bin so glücklich darüber!“ Das angekündigte Werk folgt dem 2023 erschienenen STATE OF EMERGERNCY und ist der 15. Langspieler von Prong.