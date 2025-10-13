Seit der Gründung 1986 haben Prong eine von Besetzungswechseln geprägte Geschichte durchlaufen. Die einzige Konstante ist bis heute Sänger und Gitarrist Tommy Victor. Kommendes Jahr begeht die New Yorker Groove-Metal-Institution allen Widrigkeiten zum Trotz 40. Jubiläum, und das wird gefeiert.

Eine Feier jagt die nächste

Als Prong kürzlich beim Aftershock Festival zu Gast waren, hat Tommy Victor mit Rock News Weekly über die Pläne für das Jubiläumsjahr gesprochen. Ihm zufolge sei bereits ein Live-Album fertiggestellt. „Es heißt LIVE AND UNCLEANSED und es erscheint ungefähr Ende Februar. Es ist von unserer letzten Tour. Wir haben aus einer Auswahl von 14 verschiedenen Shows der Europatournee ausgewählt. Im Mittelpunkt standen vier gute Shows, aus denen wir eine ausgewählt haben.“ Allerdings gibt es wohl auch einen Haken: „Es ist nur eine kurze Platte. Es wird nur eine einzelne Vinylplatte und eine einzelne CD.“

Damit jedoch nicht genug. Im Juni dieses Jahres – kurz vor eben erwähnter Europatournee, bei der das 31. Jubiläum des Erfolgsalbum CLEANSING (1994) gefeiert wurde – unterzeichneten Prong einen Plattenvertrag mit Napalm Records. Über die neuerliche Zusammenarbeit meinte Tommy Victor seinerzeit: „Ich fühle mich geehrt, bin begeistert und aufgeregt, dass Prong jetzt bei Napalm Records ist. Es ist einfach ein fantastisches Label. Ich bin so glücklich darüber!“

Dieser Umstand ließ bereits vermuten, dass in absehbarer Zeit ein neues Album kommen könnte. Nun bestätigte der Musiker diese Vermutung: „Das Studioalbum erscheint im Oktober nächsten Jahres“, gibt er gegenüber Rock News Weekly zu Protokoll. Das angekündigte Studiowerk folgt dem 2023 erschienenen STATE OF EMERGERNCY.

Vorzeitiger Abschied

Anfang dieses Jahres gab es weniger zu feiern. Schlagzeuger Aaron Rossi verstarb am 27. Januar im Alter von nur 44 Jahren plötzlich an einem Herzinfarkt. Er trommelte von 2005 bis 2009, dann nochmal von 2018 bis 2021 bei Prong und zwischen 2007 und 2016 mit Unterbrechungen bei Ministry. Tommy Victor schrieb damals bei Instagram: „Wir haben so viel zusammen gelacht und hatten verrückte Zeiten. Ich bin froh, dass wir uns bis zu diesem vorzeitigen Abschied von dieser Welt gut verstanden haben. Ich hoffe, im Jenseits wieder mit ihm jammen zu können.“