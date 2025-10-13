Toggle menu

Kiss haben Iron Maiden geholfen, sagt Dave Murray

Dave Murray und Steve Harris während der „Killers World Tour“, 1981.
Foto: Getty Images, Ebet Roberts. All rights reserved.
von
Iron Maiden haben viel von Kiss gelernt - und sich in den Anfangsjahren von den Masken-Rockern unter die Arme greifen lassen. Dave Murray erinnert sich im Interview.
Auch interessant

Iron Maiden feiern ihr 50. Jubiläum mit dem beeindruckenden Fotobuch ‘Infinite Dreams’. Anlässlich dessen Veröffentlichung sprach METAL HAMMER mit Band-Mitgliedern über den Bildband und die weltumspannende Karriere der Band.

Das ausführliche Interview mit den Iron Maiden-Gitarristen Dave Murray und Adrian Smith sowie Fotobuch-Kurator Ben Smallwood lest ihr ab 17.10. in der Novemberausgabe des METAL HAMMER. Schon jetzt könnt ihr direkt reinhören: In der aktuellen Episode des METAL HAMMER Podcast spricht Dave Murray unter anderem über die Anfangsjahre von Iron Maiden.

Beim Kramen in Erinnerungen an die ersten Jahre von Iron Maiden kommt Gitarrist Dave Murray auf die erste Europatournee zusammen mit Kiss zu sprechen. Dabei hat er nur Gutes über Paul Stanley, Gene Simmons und Co. zu berichten, die Iron Maiden 1980 ganz schön aus der Patsche geholfen haben:

Kiss helfen Iron Maiden in der Not

„Kiss haben uns eingeladen. Es waren zehn Konzerte in Europa, und sie haben sich wirklich gut um uns gekümmert“, erinnert sich Dave Murray. „Am ersten Abend blieb unser Equipment an der Grenze hängen, und es war ungewiss, ob es rechtzeitig zum Veranstaltungsort kommen würde. Also sagten die Jungs: ,Hey, ihr könnt euch einfach Verstärker und Gitarren ausleihen‘, und sie waren wirklich sehr, sehr nett, wirklich tolle Leute, dass sie uns das überhaupt angeboten haben.

Iron Maiden. Infinite Dreams: 50 Jahre Iron Maiden. Der offizielle Bildband. Deutsche Ausgabe. Mit über 600 Abbildungen und vielen persönlichen Dokumenten der Bandmitglieder
Iron Maiden. Infinite Dreams: 50 Jahre Iron Maiden. Der offizielle Bildband. Deutsche Ausgabe. Mit über 600 Abbildungen und vielen persönlichen Dokumenten der Bandmitglieder Für € 59,00 bei Amazon kaufen

Zum Glück kam das gesamte Equipment etwa eine halbe oder dreiviertel Stunde vorher an, sodass wir noch alles auf die Bühne werfen konnten. Sie haben uns tatsächlich sehr damit geholfen, uns in der Anfangsphase mit auf Tour zu nehmen.

Wir staunten: Wow, diese Jungs wissen, was sie tun, und sind richtig gut darin! Kiss auf der Bühne zu sehen, war unglaublich. Ihr Show-Talent, die Songs, ihre ganze Einstellung waren großartig. Auch ihre Produktion war unglaublich; Gitarren, Feuer und Feuerwerk; Ace Frehley und die anderen sind wirklich fantastische Live-Musiker.“

Iron Maiden im METAL HAMMER Podcast

Mehr davon hört ihr in Episode 114 des METAL HAMMER Podcast.

Noch ausführlicher wird’s ab 17.10. in der Novemberausgabe des METAL HAMMER mit großer Iron Maiden-Titelgeschichte!


Sebastian Kessler schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen

Dave Murray Interview iron maiden kiss METAL HAMMER Podcast Podcast
