Ihr könnt es kaum erwarten, euch in die Festivalsaison 2026 zu stürzen? Uns geht es genauso! Deshalb geben wir euch eine kleine Übersicht über ausgewählte Festivals, die wir für besuchenswert halten – von ganz klein bis ganz groß und wieder zurück.

Das komplette Feature über Open Airs und Festivals 2026 findet ihr in der METAL HAMMER-Maiausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Alle Festival-Daten und News-findet ihr außerdem auf www.metal-hammer.de/festivals.

Desertfest Berlin, 14.-16. Mai, Berlin

Preis: 169,90 Euro

Besucher: ca. 3.000

Als 2012 – parallel zur Londoner Premiere – auch der Berliner Desertfest-Ableger zum ersten Mal stieg, war die Welt (sowie auch die Lokation) noch eine ganz andere. Inzwischen hat sich nach mehrfachen Wechseln und weit über einer Dekade die Columbiadamm-Achse als heimeliger Ort für all diejenigen etabliert, die (große Outdoor-)Festivals heimlich hassen.

Dabei ist es nicht nur die extrem entspannte und zurückgelehnte Atmosphäre, die das Liebhaber-Nischen-Event zwischen Doom, Psychedelia, Retro, Sludge und natürlich auch Stoner Rock/-Metal jedes Jahr zu einem besonderen Erlebnis macht. Es ist auch die Live-Musik-Leidenschaft der hiesigen Organisatoren, Sound Of Liberation und Greyzone Concerts, die besticht: Nie zuvor durfte man in der alten ­Klangwüste Arena solche Sound-Verbesserungsinnovationen wie einen eigens installierten Club-Bühnen-Kubus bewundern.

Darüber hinaus konnte man solch denkwürdigen Auftritte wie der Berliner Blues Pills-Bühnenpremiere (2013), dem letzten Hauptstadt-Festival-Besuch von Kvelertak mit ­Eulenträger Erlend Hjelvik (2014) oder natürlich auch dem bis heute un­erreichten Abriss von Sleep (2017) beiwohnen. Das größte Plus des sorgsam kuratierten Programms liegt dabei nicht – wie woanders – in den (bereits) bekannten und x-fach gesehenen Headlinern und damit vertrauten Klängen begründet. Vielmehr ist es hier jedes Mal aufs Neue ein großer Spaß, sich Shows von für einen bis dato eher unbeschrieben Band-Blättern anzuschauen und im Anschluss oftmals als Fan (von etwa Messa, 24/7 Diva Heaven oder den Osees) die kleine oder große Halle zu verlassen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Schön also, dass dieses Jahr unter anderem The Sword, Red Fang, Earthless oder Nebula die Wüste wieder nach Berlin bringen, man sich etlicher spannender Neuentdeckungen gewiss sein und zwischen Columbia Theater und -halle wieder genüsslich G(r)as geben kann.

Noch mehr Festival-Tipps? In METAL HAMMER-Ausgabe 05/2026 lest ihr ein ausführliches Special zum Thema, das die Festival-Vorfreude noch weiter anfeuern dürfte. Neben diesen Pflichtterminen haben wir auch die Festival-Geheimtipps 2026 für euch zusammengestellt. Alle Festival-Daten und News-findet ihr außerdem auf www.metal-hammer.de/festivals.

***

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.