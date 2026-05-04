Ihr könnt es kaum erwarten, euch in die Festivalsaison 2026 zu stürzen? Uns geht es genauso! Deshalb geben wir euch eine kleine Übersicht über ausgewählte Festivals, die wir für besuchenswert halten – von ganz klein bis ganz groß und wieder zurück.

Das komplette Feature über Open Airs und Festivals 2026 findet ihr in der METAL HAMMER-Maiausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Alle Festival-Daten und News-findet ihr außerdem auf www.metal-hammer.de/festivals.

Rock in Rautheim, 8./9. Mai, Braunschweig

Ticket: 82,50 Euro

Besucher: ca. 2.000

Das größte Rock- und Metal-Inklusions-Festival des Landes findet seit einigen Jahren im Braunschweiger Stadtteil Rautheim statt. Hier feiern Menschen mit und ohne körperliche und/oder geistige Beeinträchtigung gemeinsam die beste Musik der Welt. Und das sind nicht nur Plattitüden: Direkt vor dem Gebäude der Lebenshilfe sind beeinträchtigte Menschen vor und hinter den Kulissen tätig und leben Inklusion.

Da Rock in Rautheim zu den frühesten Open Airs des Jahres gehört, ist das Wetter hier Glückssache. Von strömendem Regen bis Frühsommerhitze war schon alles dabei. Das ist aber egal, denn bei RiR sackt die Stimmung nicht ab. Fragt mal bei Brainstorm nach, die mit ihrem Gig (damals noch auf einem kleineren Gelände) die Halle zum Wackeln brachten. Auch Tailgunner räumten später auf der großen Bühne ab, gleiches gilt für Rage (mit dem Orchester der Technischen Universität Braunschweig, unvergessen), Primal Fear, Grand Magus, Beast In Black, Iron Savior und viele andere.

Das Festival ist in den letzten Jahren gewachsen, was sich an der großen Bühne (direkt vor dem Hauptquartier des weltbekannten Gitarrenbauers Sandberg), den LED-Wänden, dem großen Extrabereich für Rollstuhlfahrer und nicht zuletzt den fetten Pyro-Shows festmachen lässt. Seinen Charme hat das Open Air dabei nicht verloren. Dieses Jahr bitten unter anderem Burning Witches, Riot V, Feuerschwanz und Orden Ogan zum Tanz. Dazu kommen faire Preise auf dem Gelände, abwechslungsreiche Futterstände, kurze Wege, viele Sitzgelegenheiten und über die Maßen freundliches Personal.

Wer behauptet, dass Inklusion praktisch nicht möglich ist, war noch nie bei Rock in Rautheim, wo auch Familien herzlich willkommen sind. Hier herrscht eine besondere Atmosphäre, die einen jedes Jahr wieder gefangennimmt.

Noch mehr Festival-Tipps? In METAL HAMMER-Ausgabe 05/2026 lest ihr ein ausführliches Special zum Thema, das die Festival-Vorfreude noch weiter anfeuern dürfte. Neben diesen Pflichtterminen haben wir auch die Festival-Geheimtipps 2026 für euch zusammengestellt. Alle Festival-Daten und News-findet ihr außerdem auf www.metal-hammer.de/festivals.

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