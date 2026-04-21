Kreator und 14 weitere Bands fürs METAL HAMMER Paradise 2026

Das METAL HAMMER Paradise kündigt seine ersten Acts für die kommende Ausgabe am 27. und 28. November 2026 im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an. Das Festival ist so gut wie ausverkauft. Resttickets mit und ohne Übernachtungsmöglichkeiten findet ihr unten.

Als erster Headliner bestätigt: Kreator. Die deutsche Thrash Metal-Institution steht seit Jahrzehnten für kompromisslose Härte, politische Schärfe und energiegeladene Live-Shows.

Darüber hinaus verkünden METAL HAMMER und Veranstalter FKP Scorpio 14 weitere Namen: The Halo Effect bringen melodischen Death Metal mit viel Atmosphäre und skandinavischem Feinschliff auf die Bühne, während Knorkator mit ihrem unverwechselbaren Mix aus brachialem Sound und absurdem Humor für den Ausnahmezustand sorgen. Klassiker des Heavy und Power Metal liefern Rage und Victory, während Destruction als weitere Thrash-Legenden unerbittliche Intensität garantieren.

Extremer Metal, Doom und Hard Rock

Fans von extremem Metal kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Unleashed stehen für klassischen Death Metal mit Wikinger-Thematik, Legion Of The Damned liefern düsteren, rasanten Death-Thrash, und Neckbreakker repräsentieren die junge Generation mit hemmungsloser Energie. US-Thrash trifft auf technisches Können bei Flotsam And Jetsam.

Abgerundet wird das Line-up durch abwechslungsreiche Sounds: Year Of The Goat bringen okkulten Rock mit Retro-Vibe, Smoulder stehen für epischen Doom Metal mit hymnischen Momenten, während The Gems modernen Hard Rock mit kraftvollen Stimmen liefern. Traitor sorgen für schnellen, oldschooligen Thrash, und Seven Blood bringen frische, moderne Metal-Sounds mit intensiver Live-Dynamik auf die Bühne.

Resttickets und Rabatte fürs METAL HAMMER Paradise 2026

Am herbstlichen Ostseeufer erwartet das Publikum ein intensives Festivalerlebnis mit mehreren Indoor-Bühnen sowie komfortablen Übernachtungsmöglichkeiten – von Hotelzimmern über Apartments bis hin zu gemütlichen Bungalows.

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Das Festival ist so gut wie ausverkauft. Resttickets mit und ohne Übernachtungsmöglichkeiten sind auf www.metal-hammer-paradise.de verfügbar. Übrigens: METAL HAMMER-Abonnenten und -Abonnentinnen erhalten 15 € Rabatt pro gebuchtem Erwachsenen fürs beim METAL HAMMER Paradise.

Weitere Bands sowie Informationen zum Rahmenprogramm werden in den kommenden Monaten veröffentlicht.

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