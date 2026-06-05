Die Videos der Woche vom 05.06. mit Devildriver, Cattle Decapitation u.v.m.

Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

Ancient Curse ‘Metal Lake’

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Armored Saint ‘Every Man – Any Man’

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Avatar ‘Crying Fire’

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Besvärjelsen ‘Didn’t Come To Party’

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Blood Incantation ‘Dawn’

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Cattle Decapitation ‘Dead End Residents’

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Changing Tides ‘If Pain Is Constant’

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Devildriver ‘Dead In The Water’

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Dominum ‘Dark Melodies’

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Embrace The Silence ‘Misery’

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Imperial Age ‘Gnosis’

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Master Massive ‘Jonah And The Whale’

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Musa Dagh ‘Hollow Rooms’

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Nestor ‘On The Run’ (live)

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The Night Eternal ‘Where This World Ends’

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Ogma ‘Enslaved’

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Polymoon ‘I End, You Begin’

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Todomal ‘Graveyards Of Joy’

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Untitled With Drums ‘Matter’

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The Vintage Caravan ‘Days Go By’

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Xandria ‘Colours’

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