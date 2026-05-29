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Die Videos der Woche vom 29.05. mit Moonspell, Tarja, Flotsam And Jetsam u.v.m.

Tarja
Foto: PR, Tim Tronckoe. All rights reserved.
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Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem In This Moment, Night Laser sowie einigen weiteren.
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Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

Axty ‘Nothing But Pain’

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Chopper ‘New Body’

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Defiled ‘Altered State’

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Face Down Hero ‘Ghosts Of Gilead’

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Fen ‘Tectonic’

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Flotsam And Jetsam ‘Rats In The Temple’

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Future Palace ‘Resurge’

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Gothminister ‘The Dark’

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Green Carnation ‘Loneliness Untold, Loneliness Unfold’

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Harsh ‘Forever Yesterday’

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In This Moment ‘Sleeping With The Enemy’

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Moonspell ‘Cross Your Heart’

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Night Laser ‘Laser Train’ (live)

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Nunslaughter ‘Peukharist’

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Prime Creation ‘Ashes Of Trust’

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Psycroptic ‘Gathering A Venomous Herd’

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Southpaw FLHC ‘Run Game’

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Tarja ‘The Trace Outlives’

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Uwe Lulis Project ‘Midnight In The Night Of Ghosts’

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Wailin Storms ‘You Never Answered’

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Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Mit I AM THE WEAPON räumten Flotsam And Jetsam im September 2024 den Soundcheck-Sieg ab. Mit ihrem neuesten Werk wollen die US-Thrasher sicherlich ähnliche Erfolge feiern. RATS IN THE TEMPLE heißt das mittlerweile 16. Studioalbum, das am 28. August über Napalm Records erscheinen soll. Die Zusammenarbeit mit dem Label wurde vergangenen Herbst öffentlich gemacht. Lautstarkes Monster Thematisch ist die Platte geprägt von „düsteren Erzählungen von Tod, Missbrauch, Verrat und Krieg“. Es sei somit eine Einladung an „die Hörer in eine finstere Welt, die unserer eigenen gar nicht so fern ist“. Frontmann Eric „A.K.“ Knutson sagt darüber: „Diese Platte ist ein…
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