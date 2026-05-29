Die Videos der Woche vom 29.05. mit Moonspell, Tarja, Flotsam And Jetsam u.v.m.

Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

Axty ‘Nothing But Pain’

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Chopper ‘New Body’

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Defiled ‘Altered State’

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Face Down Hero ‘Ghosts Of Gilead’

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Fen ‘Tectonic’

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Flotsam And Jetsam ‘Rats In The Temple’

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Future Palace ‘Resurge’

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Gothminister ‘The Dark’

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Green Carnation ‘Loneliness Untold, Loneliness Unfold’

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Harsh ‘Forever Yesterday’

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In This Moment ‘Sleeping With The Enemy’

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Moonspell ‘Cross Your Heart’

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Night Laser ‘Laser Train’ (live)

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Nunslaughter ‘Peukharist’

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Prime Creation ‘Ashes Of Trust’

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Psycroptic ‘Gathering A Venomous Herd’

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Southpaw FLHC ‘Run Game’

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Tarja ‘The Trace Outlives’

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Uwe Lulis Project ‘Midnight In The Night Of Ghosts’

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Wailin Storms ‘You Never Answered’

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