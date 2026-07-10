Die Videos der Woche vom 10.07. mit Anthrax, Amon Amarth u.v.m.

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Asia ‘The Traveller (Into The Light)’
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Corrosion Of Conformity ‘Baad Man’
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Defects ‘Signs’ (feat. Matthew K. Heafy)
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Downstater ‘Finish Line’
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Gargant ‘Fallen King’
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Godiva ‘Do Something Wrong’ (feat. Bobby Amaru)
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Harlott ‘Trial By Liar’
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Night Laser ‘Heart Of The Desert Rose’ (feat. Johnny Gioeli)
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Die Videos der Woche vom 22.05. mit Bruce Dickinson, Dimmu Borgir u.v.m.
Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Papa Roach, Beartooth, Yes sowie einigen weiteren.
Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: AL9X1 ‘A Threat’ Allt ‘Snowblind’ Amberian Dawn ‘Unchained’ Beartooth ‘Pure Ecstasy’ Bolan ‘Memory’ Crusade Of Bards ‘Laniakea’ dArtagnan ‘Für immer Dein’ Bruce Dickinson ‘Tears Of The Dragon’ Dimmu Borgir ‘As Seen In The Unseen’ Distant ‘Rat Torture’ Frozen Crown ‘On Silver Wings’ Godthrymm ‘Jewels’ Gradience ‘Deathwish’ Gridiron ‘Lights Out’ Iron Kingdom ‘Deadhouse Gates’ Isegrim ‘Angel With Fire And Sword’ Junius ‘The Oracle’ Keops ‘Sacred Land’ Lion’s Share ‘We Are What We Are’ Massendefekt ‘Brandung’ Papa Roach ‘See U In Hell’ (feat. Hanumankind) Pinhead ‘Vanitas.exe’ Prince Of Failure ‘Jaded Mantra’ Progeny Of Sun ‘Unified Light’…