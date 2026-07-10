Die Videos der Woche vom 10.07. mit Anthrax, Amon Amarth u.v.m.

Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

A Cold Paradise ‘Are You Holding Me Back?’

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Amon Amarth ‘Upphaf’

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Anthrax ‘Edge Of Perfection’

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Asia ‘The Traveller (Into The Light)’

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Betontod ‘Keep Calm And Carry On’

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Brymir ‘What We Leave Behind’

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Bülent Ceylan ‘Wolfsherz’ (feat. Doro)

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Converge ‘It Used To Matter’

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Corrosion Of Conformity ‘Baad Man’

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Defects ‘Signs’ (feat. Matthew K. Heafy)

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Devildriver ‘Strike And Kill’

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Downstater ‘Finish Line’

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Exumer ‘Death Mask Messiah’

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Gargant ‘Fallen King’

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Gåte ‘Oskorsreia’

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Godiva ‘Do Something Wrong’ (feat. Bobby Amaru)

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Harlott ‘Trial By Liar’

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Lifesick ‘At War With You’

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Mental Cruelty ‘The Serpent Of Midgard’

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Nestor ‘Firesign’

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Night Laser ‘Heart Of The Desert Rose’ (feat. Johnny Gioeli)

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Social Distortion ‘Tonight’

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Xandria ‘Northstar’

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