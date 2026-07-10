Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Black Sabbath: Bill Ward ist auf Rollstuhl angewiesen

Bill Ward
Bill Ward
Foto: WireImage via Getty Images, Lester Cohen. All rights reserved.
von
Der legendäre Black Sabbath-Drummer Bill Ward hat berichtet, dass er inzwischen weitgehend auf einen Rollstuhl angewiesen ist.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Das Alter macht vor niemandem Halt. Das merkt auch Black Sabbath-Drummer Bill Ward. Am 5. Mai feierte Ward seinen 78. Geburtstag und schrieb in einem Statement auf Instagram: „Ehrlich gesagt hätte ich nie gedacht, dass ich diesen Tag erleben würde.“ Oft genug habe er das Gefühl gehabt, über „mehrere Leben“ und stille Schutzengel“ zu verfügen.

Wehmut & Wahrheit

In einem neuerlichen Post zeigt sich die Schlagzeuglegende in einem Rollstuhl sitzend. Dazu schreibt Bill Ward: „Liebe Freunde, Fans, Familien und Menschen, die ich noch nicht kennengelernt habe: Ich gebe heute – mit einer gewissen Wehmut, aber dennoch wahrheitsgemäß – bekannt, dass ich an einen Punkt gelangt bin, an dem ich in der Öffentlichkeit zunehmend auf einen Rollstuhl angewiesen bin.“

Logo - T-Shirt
Logo - T-Shirt
von Black Sabbath
Für € 19,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Ward gibt jedoch Entwarnung und erklärt: „Ich kann nach wie vor gehen – daran besteht kein Zweifel –, aber ich schaffe keine großen Strecken, ohne mich ausruhen zu müssen. Das heißt, ich muss mich hinsetzen. Wir haben vor etwa 18 Monaten damit begonnen, den Rollstuhl zu nutzen, hauptsächlich an Flughäfen.“

Zeit seines Lebens sei er gerne lange Strecken gewandert – „in vielen verschiedenen Teilen der Welt“. Dies sei nun nicht mehr möglich. Aber: „Ich bin nach wie vor Schlagzeuger. Dafür, dass ich 78 bin, kann ich immer noch ziemlich gut spielen. Meine Begabung und mein Ehrgeiz sowie mein unbändiges Bedürfnis, künstlerisch tätig zu sein und Schlagzeug zu spielen, sind heute noch genauso stark wie vor all den Jahren.“

Nur Äußerlichkeiten

Schließlich stellt Ward unmissverständlich klar: „Wenn ihr mich im Rollstuhl seht, dann lasse ich mich bloß chauffieren. Ich bin weder im Ruhestand noch krank und habe auch nicht aufgegeben.“ Genau aus diesem Grund gehe er damit an die Öffentlichkeit. „Ich möchte euch wissen lassen, dass es mir gutgeht. Wenn ihr mich an Flughäfen seht oder wenn ich Freunde in Konzerthallen oder Theatern besuche: Sagt ruhig Hallo – ich beiße nicht. Ich sehe nur anders aus, wie hier auf dem Bild zu sehen ist.“

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Abschließend schreibt die Heavy Metal-Ikone: „Ich rocke weiter, bis ich tot bin. Rock für immer und ewig. Und die Geheimnisse, die wir verbergen, können gefährlich für unsere Gesundheit sein. Ich setze auf Transparenz, auf Liebe und Fortschritt.“ Unglücklich scheint Bill Ward jedenfalls nicht zu sein – allein das ist ja schon viel wert.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Heißes Angebot zum Open Air-Sommer: Keine Festival-Reportage verpassen, sechs Ausgaben METAL HAMMER abstauben und ordentlich sparen: 6 Hefte zum Sonderpreis für nur 19,95 € statt 59,40 € – jetzt limitiert im Festival-Abo-Deal unter www.metal-hammer.de/festivalabo/!

teilen
mailen
teilen

Themen

Bill Ward black sabbath Einschränkungen Gesundheit Rollstuhl Schlagzeuger
Ozzy Osbourne: Ikonischer Thron kommt ins Museum
Black Sabbath-Ikone Ozzy Osbourne während seiner Aufnahme als Solokünstler in die Rock & Roll Hall Of Fame am 19. Oktober 2024
Fans können sich bald den markanten Thron, auf dem Ozzy Osbourne unter anderem bei seiner Abschieds-Show saß, anschauen.
Ozzy Osbourne ging bekanntlich am 22. Juli 2025 von uns. Nun, da sich der Todestag der Black Sabbath-Lichtgestalt und seine Abschiedskonzert "Back To The Beginning" bald zum ersten Mal jährt, gibt es in der Heimatstadt des "Fürsten der Finsternis" ein besonderes Schmankerl für die Fans. Von Mittwoch, den 1. Juli 2026 an steht nämlich der ikonische Thron des Heavy Metal-Mitbegründers im Birmingham Museum & Art Gallery — und zwar im Rahmen der kostenlosen Ausstellung ‘Ozzy Osbourne: Working Class Hero’. Gelegenheit zum Gedenken Ursprünglich ließ sich Ozzy Osbourne den Throne für seine Einführung in die Rock & Roll Hall Of Fame…
Weiterlesen
Zur Startseite