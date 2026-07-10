Back In Black – das Metal-Update

Amon Amarth überraschen mit Akustik-Single ‘Upphaf’

Neues Black Sabbath-Buch: edelste Versionen schon ausverkauft!

Wacken verzichtet auf Bodenplatten vor den Hauptbühnen

Lord Of The Lost verlieren Mitglieder

Love To Win – die Verlosung

Der ehemalige Sodom-Gitarrist Andy Brings veröffentlicht am 22.7. eine neue Doku namens ‘Diagnose: Festivalfieber’. Der Film erzählt die packende Geschichte der schwerkranken Yvonne, die – trotz knallharter Diagnose, dem Angewiesensein auf künstliche Ernährung, Stoma und Rollstuhl – gemeinsam mit ihrem Partner ihren Traum verwirklicht, erstmals ein mehrtägiges Metal-Festival zu besuchen. Gewinnt 2×2 Tickets für die Premiere am 22.7. in Essen!

Caught In A Mosh – METAL HAMMER aus dem Pit

Die METAL HAMMER-Mannschaft berichtet ausgiebig vom Rockharz 2026 mit u.a. Helloween, Feuerschwanz, Emperor, Alice Cooper, Kreator und vielen mehr!

Außerdem blicken wir kurz zurück auf System Of A Down live in Berlin.

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo stellt diesmal dieses neue Metal-Album vor:

Devildriver STRIKE AND KILL

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Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr

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auf Spotify.

So geht’s weiter

Die nächste Podcast-Folge erscheint am 17.7.2026. Dann mit Sarah Lüngen, Geschäftsführerin von The Changency! Den METAL HAMMER Podcast gibt es wöchentlich am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf

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Impressum: https://www.metal-hammer.de/impressum/, Datenschutzerklärung: https://www.metal-hammer.de/datenschutz/

Schnitt: Dominik Winter

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch regelmäßig mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.

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