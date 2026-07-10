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METAL HAMMER Podcast Folge 142 mit Rockharz, Wacken u.a.

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Foto: Robert Jaenecke. All rights reserved.
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Kino-Ticket-Verlosung! So war’s beim Rockharz. Edles Black Sabbath-Buch kommt. Wacken macht alles anders. Album der Woche von Devildriver u.a.
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Back In Black – das Metal-Update

  • Amon Amarth überraschen mit Akustik-Single ‘Upphaf’
  • Neues Black Sabbath-Buch: edelste Versionen schon ausverkauft!
  • Wacken verzichtet auf Bodenplatten vor den Hauptbühnen
  • Lord Of The Lost verlieren Mitglieder

Love To Win – die Verlosung

Der ehemalige Sodom-Gitarrist Andy Brings veröffentlicht am 22.7. eine neue Doku namens ‘Diagnose: Festivalfieber’. Der Film erzählt die packende Geschichte der schwerkranken Yvonne, die – trotz knallharter Diagnose, dem Angewiesensein auf künstliche Ernährung, Stoma und Rollstuhl – gemeinsam mit ihrem Partner ihren Traum verwirklicht, erstmals ein mehrtägiges Metal-Festival zu besuchen. Gewinnt 2×2 Tickets für die Premiere am 22.7. in Essen!

Caught In A Mosh – METAL HAMMER aus dem Pit

Die METAL HAMMER-Mannschaft berichtet ausgiebig vom Rockharz 2026 mit u.a. Helloween, Feuerschwanz, Emperor, Alice Cooper, Kreator und vielen mehr!

Außerdem blicken wir kurz zurück auf System Of A Down live in Berlin.

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo stellt diesmal dieses neue Metal-Album vor:

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Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr

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auf Spotify.

So geht’s weiter

Die nächste Podcast-Folge erscheint am 17.7.2026. Dann mit Sarah Lüngen, Geschäftsführerin von The Changency! Den METAL HAMMER Podcast gibt es wöchentlich am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf

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, Deezer, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Impressum: https://www.metal-hammer.de/impressum/, Datenschutzerklärung: https://www.metal-hammer.de/datenschutz/

Schnitt: Dominik Winter

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch regelmäßig mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.


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Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Heißes Angebot zum Open Air-Sommer: Keine Festival-Reportage verpassen, sechs Ausgaben METAL HAMMER abstauben und ordentlich sparen: 6 Hefte zum Sonderpreis für nur 19,95 € statt 59,40 € – jetzt limitiert im Festival-Abo-Deal unter www.metal-hammer.de/festivalabo/!

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Themen

Katrin Riedl METAL HAMMER Podcast Podcast Rockharz Sebastian Kessler System Of A Down Wacken
Ausverkauft! Rockharz 2027: Erste Bands + Vorverkauf gestartet
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Das Rockharz 2026 ging erfolgreich zu Ende. Die Tickets für das Festival 2027 sind ausverkauft, und die ersten Bands sind bereits bekannt.
[Update vom 9.7.2026] Das Rockharz vermeldet für 2027: Ausverkauft! Nach dem Vorverkaufsstart fürs Rockharz 2027 am Montag (6.7.) für Stammkunden waren bereits nach zwei Stunden 75 Prozent der Tickets über den virtuellen Ladentisch gegangen. Am Nachmittag des Donnerstags (9.7.) wurden die letzten 10% Resttickets für den öffentlichen Verkauf freigegeben - und gingen erwartungsgemäß schnell weg. Das Festival vermeldet zu seinem Rekord-Ausverkauf innerhalb von wenig mehr als 72 Stunden: "Es ist vollbracht! Alle zur Verfügung stehenden Festivaltickets für das ROCKHARZ 2027 sind vergriffen! Wahnsinn, dass wir erneut nach nur drei Tagen Vorverkaufsphase das „SOLD OUT“ verkünden dürfen. Wir wissen, dass das…
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