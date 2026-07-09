Das komplette Zocker-Rocker-Interview mit Craig Breitsprecher von Fires In The Distance findet ihr in der METAL HAMMER-Juliausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

METAL HAMMER: Was sind deine frühesten Erinnerungen bezüglich Videospielen?

Craig Breitsprecher: Ich zocke, seit ich mich erinnern kann. Ich wuchs in einem Haushalt mit einer originalen NES auf und spielte in früher Kindheit bereits eine Vielzahl von Games – all die ‘Super Mario’- und ‘Zelda’-Titel, ‘10-Yard Fight’, ‘Duck Hunt’, ‘Monster Truck Rally’ und so weiter. Meine liebste Erinnerung betrifft das Game Genie, durch das ich endlich fähig war, schwierige Spiele wie ‘Mega Man’, ‘Super C’ oder ‘Double Dragon’ mittels Cheat-Codes zu meistern.

MH: Wie umfangreich ist deine Spielesammlung?

CB: Nicht allzu groß – ich versuche, die Musik über das Zocken zu stellen. Ich besitze eine PS5 mit etwa 30 Titeln, eine Switch 2 mit ungefähr 15 Spielen und einen Gaming-Laptop mit etwa zehn Titeln.

MH: Auf welcher Plattform spielst du heute am häufigsten?

CB: Auf der Switch 2. Gerade beende ich ‘The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom’.

MH: Wie sehen dein Set-up und „Spielzimmer“ aus?

CB: Ich spiele auf einem Flatscreen in meinem gemütlichen Wohnzimmer, in dem auch ein Kamin steht. Außerdem habe ich meine ­Katzen trainiert, auf meinen Schoß zu springen, wenn ich sage: „Wollt ihr zocken?“ Alles passt perfekt.

MH: Welches Genre bevorzugst du, und warum?

CB: Action-Adventure. Ich habe die ­Atmosphäre und den spannungsgeladenen Vibe von ­Abenteuerspielen immer genossen. ­Abg­e­sehen von Musik und Gaming bin ich passionierter Wanderer und generell gerne draußen unterwegs. Dieses Genre gibt die damit verbundenen Gefühle am besten wider.

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