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Accept veröffentlichen ‘Balls To The Wall’ mit Rob Halford

Accept im Jahr 2026
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Foto: PR, Robert John. All rights reserved.
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Accept haben anlässlich des 50. Band-Jubiläums eine Neuaufnahme von ‘Balls To The Wall’ veröffentlicht – mit Rob Halford am Mikrofon.
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Am 4. September veröffentlichen Accept über Napalm Records das Album TEUTONIC TITANS 1976-2026, um fünf Dekaden Band-Geschichte zu feiern. Eigentlich besteht die deutsche Metal-Institution bekanntlich schon länger, aber 1976 markiert sozusagen das Jahr des professionellen Musizierens der Band. Daher wird in großem Stil gefeiert.

Eine Platte voller Größen

Für die Jubiläumsplatte haben sich Accept reichlich namhafte Unterstützung geholt. Insgesamt 50 Gäste wirken bei den 19 neu aufgenommenen Klassikern mit. Die erste Single ‘Fast As A Shark’ ist bereits Anfang Juni erschienen. Dabei mischten Philip Anselmo (Pantera), Kirk Hammett (Metallica), Billy Sheehan (Ex-Mr. Big) und Mikkey Dee (Scorpions, Ex-Motörhead) mit.

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Mit ‘Balls To The Wall’ veröffentlichen Wolf Hoffmann und Co. nun den zweiten neu aufgelegten Song. Dabei steht kein Geringerer als Judas Priest-Legende Rob Halford am Mikrofon. Auch Scorpions-Gitarrist Matthias Jabs ist mit von der Partie, ebenso wie Bassist Rex Brown (unter anderem Pantera, Down und Crowbar) und Bullet For My Valentine-Drummer Jason Bowld.

Starkes Gesamtpaket

Gitarrist Wolf Hoffman kommentiert: „Rob ist der Metal-Gott. Mehr muss ich über ihn gar nicht sagen. Als feststand, dass er mitmachen würde, war es naheliegend, ihm ‘Balls To The Wall’ zu geben, denn das passt einfach perfekt! Ich habe alle Rhythmusgitarren eingespielt. Das Solo stammt von Matthias Jabs – eine tolle Sache und eine riesige Ehre –, am Bass ist Rex Brown zu hören, und am Schlagzeug Jason Bowld. Ein wirklich starkes Gesamtpaket, also.“

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Weitere Gäste auf dem Album sind unter anderem Tobias Forge (Ghost), Ray Luzier (Korn), Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), David Ellefson (Metal Church, Ex-Megadeth), Bobby „Blitz“ Ellsworth (Overkill), Hansi Kürsch (Blind Guardian), Chris Jericho (Fozzy), Ralf Scheepers (Primal Fear) und viele weitere Größen der Rock- und Metal-Szene. Die gesamte Tracklist liest sich wie folgt:

TEUTONIC TITANS 1976-2026-Tracklist

  1. Fast As A Shark
  2. Balls To The Wall
  3. Aiming High
  4. Run If You Can
  5. Hellhammer
  6. Metal Heart
  7. Losers And Winners
  8. Save Us
  9. Up To The Limit
  10. Wrong Is Right
  11. Starlight
  12. Fight It Back
  13. Love Child
  14. Breaker
  15. Demon’s Night
  16. T.V. War
  17. London Leatherboys
  18. Monsterman
  19. Restless And Wild

Im November und Dezember gehen Accept auf ausgedehnte „50th Anniversary Tour“, die von METAL HAMMER präsentiert wird. Begleitet werden sie dabei von Dynazty und Tailgunner. Insgesamt 13 Konzerte sind für die DACH-Region geplant.


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Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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