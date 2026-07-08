Selbst während des Festival-Sommers muss sich der geneigte Konzertgänger nicht zwingend aus der angewärmten Sitzkuhle seines heimischen Sofas schälen — Arte sei Dank. Denn der Kultursender läutet das Wochenende mal wieder mit einer knackigen Packung Live-Musik ein — und zwar schon ein klein wenig früher.

Einmaliger Gig

So gibt es bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine heiße und brandaktuelle Megadeth-Show zu sehen. Denn Arte strahlt am 9. Juli 2026 um 0:50 Uhr das Gastspiel der alteingesessenen Thrash-Titanen beim Hellfest von diesem Jahr aus. Frontmann, Gitarrist und Band-Gründer Dave Mustaine und Co. befinden sich derzeit mit ihrem Band-betitelten finalen Studioalbum im Gepäck auf Abschiedstournee.

„Auch 2026 erwartet das Hellfest wieder mehr als 280.000 Metal-Fans aus aller Welt, die höllisch laute Musik lieben“, informiert Arte zur Sendung. „Einer der Top Acts in diesem Jahr ist die US-amerikanische Thrash Metal-Band Megadeth, deren Konzert Arte im Fernsehen überträgt. Megadeth wurde 1983 von dem Gitarristen und Sänger Dave Mustaine in Los Angeles gegründet. Die Band gilt als eine der international führenden Thrash Metal-Formationen und zählt zusammen mit Metallica, Slayer und Anthrax zu den sogenannten Big Four dieser in den Achtziger Jahren entstandenen Strömung, die die Extreme Metal-Szene nachhaltig prägte.

Kult

Über die Jahrzehnte entwickelten Megadeth eine sofort wiedererkennbare Klangidentität, deren Kennzeichen die gekonnte Mischung aus instrumentaler Virtuosität, komplexen Kompositionen und scharfen Riffs ist. Technische Präzision, engagierte Texte und Dave Mustaines charakteristische Stimme verleihen den Alben der Band Kultcharakter. Nach 40 Jahren Karriere, 16 Studioalben und über 40 Millionen verkauften Tonträgern zählt Megadeth auch heute noch zu den weltweit einflussreichsten Metal-Bands.

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Der Auftritt beim Hellfest 2026 ist ein ganz besonderer Moment in der Geschichte der Band. Ihr jüngstes Album MEGADETH ist eigenen Angaben zufolge auch ihr letztes und markiert den Schlusspunkt eines wichtigen Kapitels des Thrash Metal. Auch deshalb fieberten die Fans dem Festival entgegen, in dem Wissen, dass sie bei einer der letzten Shows dieser epochalen Metal-Formation dabei sein würden.“ Interessenten können sich die Megadeth-Show beim Hellfest 2026 wahlweise im regulären Fernsehen oder in der Arte-Mediathek anschauen.

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