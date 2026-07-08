Im Herbst 2025 hat Tommy Victor gegenüber Rock News Weekly verlauten lassen, dass Prong dieses Jahr gleich zwei Alben veröffentlichen wollen. Den Worten folgten Taten. Anfang März erschien das Album LIVE AND UNCLEANSED, das während der Europatournee letztes Jahr aufgezeichnet wurde. Kommenden Herbst soll das neueste Studiowerk folgen.

Das Album

Das Album PRONG ist für den 6. November via Napalm Records geplant. Der Vertrag mit dem Label kam erst vergangenen Sommer zustande. Somit ist der angekündigte 15. Langspieler das Label-Debüt der New Yorker Groove Metal-Institution und folgt dem 2023 erschienenen STATE OF EMERGERNCY. Insgesamt sind 13 frische Songs enthalten.

PRONG-Tracklist

The Banner New Commission The Uprising Uncertain Truth Fear The Sun Commonsense Resolution Doomed World Proportionate Response Transgression Simulated Drowning Our Continuance Out Of Body Cruel Summer

Bandchef Tommy Victor kommentiert: „Es ist definitiv das am besten klingende Prong-Album aller Zeiten – dank des unglaublichen Andy Sneap, der für Mix und Mastering verantwortlich war! Diese Platte markiert einen echten Neuanfang für Prong: mit einem neuen Label, einer frischen Einstellung, schnelleren und härteren Songs, eingängigeren Hooks und erstklassiger Sound-Qualität. Genau deshalb trägt es den Band-Namen als Titel. Es ist ein Album, das Prong neu definiert!“

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Im Gespräch mit Laughingmonkeymusic erklärte der Frontmann bereits im März: „Wir machen einfach unser Ding und haben Spaß.“ Tommy Victor zufolge sei das kommende Werk „auf seine Art modern. Ich versuche trotzdem, etwas Neues zu schaffen – etwas, das für die Hörer anders oder spannend ist“ Wenngleich sich dieses Unterfangen nicht so leicht gestaltet, „denn es gibt nichts Neues unter der Sonne. Alles wurde schon einmal gemacht.“

Die Tour

Kurz nach der Veröffentlichung begeben sich Victor (Gesang und Gitarre) und seine derzeitigen Kollegen, Bassist Christopher Dean und Schlagzeuger Tyler Bogliole, auf „Uprising Euro Tour 2026“. Für Deutschland sind der Tourneeauftakt sowie drei weitere Stopps geplant. Österreich und die Schweiz gehen diesmal leider leer aus.

„Uprising Euro Tour 2026“

13.11. Rheine, Level

16.11. Hannover, Musikzentrum

17.11. Essen, Turock

18.11. Herford, Kulturwerk

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