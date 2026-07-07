Nicko McBrain hat „gemischte Gefühle“ wegen Hall Of Fame

Früher in diesem Jahr wurde bekanntgegeben, dass Iron Maiden nach viel Hin und Her endlich in die Rock & Roll Hall Of Fame einziehen werden. Bereits 2021 und 2023 wurden die britischen Heavy Metal-Veteranen nominiert; für eine Aufnahme reichte es jedoch nie. Schlagzeuger Nicko McBrain, der am 7. Dezember 2024 in São Paulo sein letztes Konzert mit der Band absolvierte, hat daher diesbezüglich „gemischte Gefühle“, wie er im Interview mit Capnharris verrät.

Anerkennung

Auf die Frage, wie es sich anfühlt, diese Ehrung nach so vielen Jahren im Musikgeschäft zu erhalten, erklärt McBrain: „Es ist eine wunderbare Auszeichnung, ungeachtet der ganzen Politik, die dahintersteckt. Ich persönlich finde es eine wundervolle Sache im Hinblick auf die Anerkennung durch die Fans. Auch wenn die Fans nicht darüber abstimmen – ich glaube nicht, dass das immer noch so ist. Ich weiß, dass es ein Verfahren ist, bei dem ein Gremium von Leuten entscheidet, wer es schafft und wer nicht. Aber ja, ich halte es für eine großartige Gelegenheit. Ich kann nicht für alle anderen sprechen, aber das ist mein Empfinden.“

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Die „anderen“ meint nebst aktuellen auch ehemalige Band-Mitglieder. Dazu zählen die Sänger Bruce Dickinson, Blaze Bayley und der 2024 verstorbenePaul Di’Anno. Darüber hinaus ziehen auch Bassist Steve Harris, die Gitarristen Adrian Smith, Dave Murray und Janick Gers sowie der 2013 verstorbene Drummer Clive Burr in die Hall Of Fame ein. Die Zeremonie findet am 14. November im Peacock Theater in Los Angeles statt.

Prioritäten

Persönlich nehmen Iron Maiden jedoch nicht an den Feierlichkeiten teil. Wie Manager Rod Smallwood kurz nach der Bekanntgabe mitteilte, befindet sich die Band zu diesem Zeitpunkt auf ihrer „Run For Your Lives“-Tour durch Australien und Neuseeland. Im dazugehörigen Statement hieß es: „Indem Iron Maiden die Aufnahme akzeptiert haben, haben sie es gegenüber der Rock & Roll Hall Of Fame sehr klargemacht, dass die Fans immer an erster Stelle stehen und die Konzerte natürlich stattfinden.“

Insobesondere Bruce Dickinson hat in der Vergangenheit mehrfach deutlich gemacht, dass er nichts von der Hall Of Fame hält. 2018 meinte er beispielsweise: „Ich halte die Rock & Roll Hall Of Fame für kompletten Schwachsinn. Das ist nur ein Haufen selbstgerechter Amerikaner, die den Rock’n’Roll nicht mal erkennen würden, wenn er ihnen ins Gesicht springen würde.“ Ex-Gitarrist Dennis Stratton würde die Ehrung gerne stellvertretend annehmen. Im Gespräch mit Paulieflix schlug er im erst Mai vor: „Sie sollen Nicko schicken. Oder Blaze, Nicko und mich, damit wir den Tag genießen können.“

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