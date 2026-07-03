Iron Maiden wollten bekanntlich ihr Konzert am 22. Juni 2026 in Paris für die Nachwelt sowie einen Konzertfilm, welcher im Kino laufen soll, aufzeichnen. Dieses Vorhaben konnten die Briten aufgrund eines kompletten Stromausfalls in der La Défense Arena nicht vollends umsetzen — nach 50 Minuten, gegen Ende von ‘2 Minutes To Midnight’ ging nichts mehr. Zwar konnte das Sextett das Gastspiel in der französischen Hauptstadt zu Ende bringen, jedoch nicht in voller Länger.

Materialnachschub

Daher hat die Band nun entschieden, den Live-Streifen bei ihrem eigenen Festival am 11. Juli 2026 in Knebworth fertigzustellen. Iron Maiden-Gründer und -Bassist Steve Harris gibt die Losung vor: „Ihr wisst alle, was in Paris passiert ist. Wir alle wissen, was in Paris passiert ist. Also werden wir das Ganze in Knebworth zum Abschluss bringen — und wir sehen uns dort.“ Alsdann fügt Frontmann Bruce Dickinson an: „Wir werden das, was wir in Paris erlebt haben, nicht verlieren, sondern es durch großartige Momente aus Knebworth ergänzen. Also, Knebworth: Benehmt euch vorbildlich!“

Laut der französischen Tageszeitung Le Figaro untersuchen die Behörden, „ob der Ausfall mit der extremen Hitze zusammenhing“: „Der französische Stromnetzbetreiber Enedis erklärte jedoch, das Problem scheine nicht vom öffentlichen Stromnetz auszugehen, sondern eher mit der hauseigenen Elektroinstallation der Arena in Verbindung zu stehen. Die genaue Ursache wird noch untersucht.“

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Iron Maiden erklärten außerdem: „Wir werden in den nächsten Tagen genau erfahren, was mit der Stromversorgung passiert ist und warum. Die Band konnte etwa eine Stunde nach dem Ausfall auf die Bühne zurückkehren und das Set mit ‘Rime Of The Ancient Mariner’ fortsetzen. Das Konzert sollte eigentlich um 23 Uhr enden — bedingt durch eine entsprechende Sperrstunde.

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Der örtliche Polizeichef verlängerte diese nach dem Ausfall nur bis 23:35 Uhr, da — wie uns mitgeteilt wurde — der Nahverkehr in der Gegend um 0:15 Uhr eingestellt wird und man nicht riskieren wollte, dass mehr als 30.000 Fans auf der Straße stranden und nicht nach Hause kommen können. Dies ließ der Band gerade genug Zeit, um das Set mit dem Song ‘Iron Maiden’ zu beenden, allerdings ohne die geplanten Zugaben spielen zu können.“

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