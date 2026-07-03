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System Of A Down eröffnen Pop-up-Store in Berlin

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Foto: Live Nation, Promo. All rights reserved.
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Anlässlich des Berlin-Stopps ihrer aktuellen Tournee eröffnen System Of A Down einen offiziellen Fan Store in Berlin.
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Für Mittwoch, den 8. Juli haben System Of A Down das Olympiastadion ausverkauft. Aus diesem feierlichen Anlass gibt es für die Konzertgänger sowie Fans, die kein Ticket bekommen haben, die Möglichkeit, schon vor der Show exklusives Tournee-Merchandise zu erwerben.

Dafür eröffnen System Of A Down einen offiziellen Fanstore in Berlin-Charlottenburg. Dieser befindet sich ab Montag, den 6. Juli bis einschließlich Donnerstag, den 9. Juli in der Bismarckstraße 103.

Zum Sortiment des Fan Stores gehören unter anderem T-Shirts, Hoodies, Tracking Jacken Shorts und Football-Trikots aus einer Zusammenarbeit mit der Sportmarke hummel.

Außerdem gibt es limitierte Poster und eine limitierte Berlin-exklusive, farbige „Toxicity“-Vinyl.

Und auch vor dem Olympiastadion wird es Dienstag bis Mittwoch offizielle Merchandise-Stände geben. Am Tag des Konzerts bleiben diese bis nach der Show eröffnet.

Walk-ins sind willkommen. Wegen des hohen Andrangs wird Fans jedoch empfohlen, sich vorher anzumelden.

System Of A Down

Überblick

Offizieller System Of A Down Fan Store Berlin

Adresse: Bismarckstraße 103, 10625 Berlin, Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf

Zeitraum: Montag, 6. Juli, bis Donnerstag, 9. Juli

Öffnungszeiten: täglich 10:00 bis 20:00 Uhr

Sortiment: Exklusives Merchandise, Apparel, Accessoires, Collectibles, hummel Football Tops, Commemorative Poster, Berlin-exklusive farbige „Toxicity“-Vinyl

Touring Merchandise Stände am Olympiastadion Berlin

Adresse: Olympiastadion Berlin

Zeitraum: Dienstag, 7. Juli, bis Mittwoch, 8. Juli

Öffnungszeiten: 10:00 bis 18:00 Uhr; am Konzerttag bis zum Ende der Show

Sortiment: Offizielles System Of A Down Merchandise, city-spezifische Designs und weitere Tourartikel.

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Mara Schaaf schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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