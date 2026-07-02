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Metal.Rocks: Neuer Metal-Sender startet in Europa

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Der Smart TV -Kanal Metal.Rocks hat expandiert. Ab sofort kann man dort rund um die Uhr musikbasierte Inhalte anschauen.
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Der Smart TV-Sender „Metal.Rocks“ erweitert sich. Jetzt ist der kostenlose Sender auch in Deutschland rund um die Uhr verfügbar.

Der von UCM.ONE in Zusammenarbeit mit Plaion Pictures betriebene Sender expandiert nun in 16 europäische Länder sowie nach Ägypten, Südafrika und die Vereinigten Arabischen Emirate.

In Zeiten, in denen das Musikfernsehen weitgehend verschwunden ist, will Metal.Rocks wieder musikbasierte Inhalte auf die Fernseherbildschirme bringen. „Musikfernsehen spielte einst eine entscheidende Rolle dabei, Fans dabei zu helfen, neue Künstler zu entdecken und eine Verbindung zu ihren Lieblingsbands aufzubauen.“, sagt Patrick Walch, Gründer von Metal.Rocks.

Er wirb damit, dass Metal.Rocks ein Sender von Metal Fans für Metal Fans ist. Der Sender soll ein 24-Stunden Programm bieten, dass von klassischen und zeitgenössischen Musikvideos über Live-Konzerte und Dokumentationen bis hin zu exklusiven Inhalten alles umfassen soll. Dabei soll er sich sowohl etablierten Künstlern, als auch Newcomern widmen.

Außerdem will sich der Sender in Zukunft auf Originalinhalte wie Bandinterviews und exklusive Shows setzen und das gesamte musikalische Spektrum härterer Musik abdecken, von melodischem Hard Rock und traditionellem Heavy Metal bis hin zu den extremsten Formen des Metal.

Metal.Rocks ist kostenlos über Samsung TV Plus (Kanal Nr. 4745 in der EU), Waipu, Rakuten TV (EU), Plex (International) und Pluto (Es) verfügbar.

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Mara Schaaf schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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