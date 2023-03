Nachdem Lord Of The Lost letzte Nacht den deutschen Vorentscheid gewonnen haben, dürfen sie zum Eurovision Song Contest (ESC) nach Liverpool fahren.

Da hat unser gestriger Voting-Aufruf offenbar tatsächlich etwas gebracht. Denn Lord Of The Lost haben sich im deutschen Vorentscheid gegen 7 Konkurrenten durchgesetzt (Frida Gold mussten krankheitsbedingt absagen) und dürfen zum Eurovision Song Contest (ESC) nach Liverpool fahren. METAL HAMMER gratuliert recht herzlich! Zunächst übermittelten die verschiedenen Jurys ihre Punkte. Hier landeten Lord Of The Lost mit 43 Zählern lediglich im Mittelfeld, Will Church schien mit 90 Punkten fast schon uneinholbar vorne zu liegen. Doch dann ging es an die Auswertung des Publikumsvotings. Und dabei räumten die Hamburger Gothic-Metaller dann so richtig ab. Hier erhielten Chris Harms und Co. satte…