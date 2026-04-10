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Die Metal-Alben der Woche vom 10.04. mit Long Distance Calling, Vomitory u.a.

2026-04-10-alben
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Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 10.04. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Metal Church und Lord Of The Lost.
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Die Metal-Alben der Woche vom 10.04. mit Long Distance Calling, Vomitory u.a.

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Long Distance Calling

THE PHANTOM VOID hat Ballast abgeworfen, es funkelt vor Virtuosität und Extremen, behelligt einen nicht mit mühsam zusammengestoppelten Ideen vom Reißbrett. (Hier weiterlesen)

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Vomitory

Statt kürzer­zutreten, wüten die Ü-Fünfziger weiter­hin mit ungebrochener Vehemenz. Das Blast-Inferno ‘Rapture In Rupture’ gibt die Marschrichtung vor. (Hier weiterlesen)

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Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Themen

Alben Long Distance Calling Lord Of The Lost Metal Church Neuerscheinungen Releases Veröffentlichungen Vomitory
Lord Of The Lost: Dom R. Crey hilft am Bass aus
Dom R. Crey mit Equilibrium
Ex-Equilibrium-Gitarrist Dom R. Crey stellt sich vorübergehend in die Dienste von Lord Of The Lost und füllt die Lücke am Bass.
Anfang des Jahres gaben Lord Of The Lost bekannt, dass sich Bassist Klaas Helmecke alias Class Grenayde „für unbestimmte Zeit“ vom Band-Geschehen zurückzieht. Der Musiker kämpft schon seit Längerem mit Depressionen, weshalb es notwendig sei, „von allen Pflichten, all dem Druck und all der Verantwortung, die dieser Job mit sich bringt, befreit zu werden.“ Damals teilte die Band auch mit, dass die Bassspuren bei den Auftritten in den USA, Kanada und Australien vom Band kommen. Beliebte Aushilfe Da nicht bekannt sei, wie lange Helmeckes Pause dauern oder ob er jemals zu Lord Of The Lost zurückkommen werde, stellte die Band in…
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