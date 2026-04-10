Die Metal-Alben der Woche vom 10.04. mit Long Distance Calling, Vomitory u.a. 1 von 15 Archspire TOO FAST TO DIE

2 von 15 As Everything Unfolds DID YOU ASK TO BE SET FREE?

3 von 15 Black Oak County MISPRINT

4 von 15 Bodysnatcher HELL IS HERE, HELL IS HOME

5 von 15 Fighter V DÉJÀ VU

6 von 15 Immolation DESCENT

7 von 15 Long Distance Calling THE PHANTOM VOID

8 von 15 Lord Of The Lost OPVS NOIR VOL. 3

9 von 15 The Lords Of Altamont FOREVER LOADED

10 von 15 Masheena LET THE SPIDERS IN

11 von 15 Metal Church DEAD TO RIGHTS

12 von 15 Resurrected PERPETUAL

13 von 15 Truckfighters MASTERFLOW

14 von 15 Vomitory IN DEATH THROES

15 von 15 Witch Ripper THROUGH THE HOURGLASS Previous Image Next Image

THE PHANTOM VOID hat Ballast abgeworfen, es funkelt vor Virtuosität und Extremen, behelligt einen nicht mit mühsam zusammengestoppelten Ideen vom Reißbrett. (Hier weiterlesen)

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Vomitory

Statt kürzer­zutreten, wüten die Ü-Fünfziger weiter­hin mit ungebrochener Vehemenz. Das Blast-Inferno ‘Rapture In Rupture’ gibt die Marschrichtung vor. (Hier weiterlesen)

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