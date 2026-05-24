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METAL HAMMER: Hatte THE MOTH auch einen Einfluss auf dich selbst?

Devin Townsend: Es hat mir gezeigt, wie sehr man durch die Arbeit in einem Team dazu gezwungen wird, an der eigenen sozialen Kompetenz zu arbeiten. Meine Ideen sind diffus. Ich bin ein emotionaler Mensch und ich habe eine komplizierte Verbindung zu den meisten Dingen in meinem Leben. Aber wenn ich eine Idee in einem Ausmaß wie THE MOTH habe, schaffe ich das nicht allein.

MH: Was hast du verändert?

DT: Ich bin nicht reich genug, um das Problem mit Geld zu bewerfen und weiterhin ein Arschloch zu sein. Deshalb musste ich in meinem ­kreativen Prozess lernen, mit Menschen zu reden.

MH: Das Musical befasst sich mit Transformation und Selbstakzeptanz. Konzepte, die du während der Arbeit daran auch für dich entdeckt hast. Wie äußert sich das für dich?

DT: Ich habe verstanden, dass ich das Ausmaß meiner verletzenden Handlungen anderen gegenüber nur daran gemessen habe, wie ich mich angesichts ihres Schmerzes gefühlt habe. Viele Jahre lang habe ich das als authentisches Mitgefühl gesehen.

MH: Und heute?

DT: Nach einer Weile habe ich verstanden, dass ich den Schmerz meines Gegenübers nicht ernst nehme. Viele Menschen haben sich dadurch abgewiesen gefühlt, weil ich nie Verantwortung übernahm, wenn ich jemanden verletzt hatte. Das war für mich schockierend, weil ich gemerkt habe, wie sehr sich dieses Muster durch meine zwischenmenschlichen Beziehungen zieht.

Wie Devin Townsend das riesige Team für THE MOTH trotz begrenzter finanzieller Mittel zusammenstellte, welche Musicals ihm große Inspiration waren und was das aus dem Rahmen fallende letzte Stück des Albums zu bedeuten hat, lest ihr in der METAL HAMMER-Juniausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

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