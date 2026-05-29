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Die Metal-Alben der Woche vom 29.05. mit Devin Townsend, Shinedown u.a.
Devin Townsend
Als Rock-Musical angelegt, ist es ein langjähriges Herzensprojekt, an dem Townsend über ein Jahrzehnt hinweg gearbeitet hat. (zum Review )
Shinedown
EI8HT ist Rock in all seinen Facetten: bombastischer Stadion-Rock, energische Ausbrüche, epische Melodiebögen, abwechslungsreiche Arrangements und leise Momente. (zum Review)
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