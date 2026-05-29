Die Metal-Alben der Woche vom 29.05. mit Devin Townsend, Shinedown u.a. 1 von 16 All Them Witches HOUSE OF MIRRORS

2 von 16 Avertat DEAD END LIFE

3 von 16 Dark Millennium COME

4 von 16 Elder THROUGH ZERO

5 von 16 Erdve EPIGRAMA

6 von 16 Eternal Evil FOREVER FEARED

7 von 16 Godthrymm PROJECTIONS

8 von 16 Hecate Enthroned THE CORPSE OF A TITAN, A LAMENT LONG BURIED

9 von 16 Jayler VOICES UNHEARD

10 von 16 Leatherwitch FIRST SPELL

11 von 16 Saint Agnes YOUR GOD FEARING DAYS ARE ABOUT TO BEGIN

12 von 16 Sarcasm LIFEFORCE OMNIBOUND

13 von 16 Shinedown EI8HT

14 von 16 Stairway To Violet INVICTUS

15 von 16 Devin Townsend THE MOTH

16 von 16 Trelldom ...BY THE WORD... Previous Image Next Image

Als Rock-Musical angelegt, ist es ein langjähriges Herzensprojekt, an dem Townsend über ein Jahrzehnt hinweg gearbeitet hat. (zum Review )

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EI8HT ist Rock in all seinen Facetten: bombas­tischer Stadion-Rock, energische Aus­brüche, epische Melodiebögen, abwechs­­lungsreiche Arrangements und leise Momente. (zum Review)

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