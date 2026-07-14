METAL HAMMER trifft Doro Pesch kurz nach ihrem umjubelten Auftritt auf dem Rockharz 2026. Dort verrät die Metal-Queen ihre fünf liebsten Live-Alben (und zwei Bonus-Alben!).

Selbstverständlich kommt Doro nicht umhin, zu den Alben von Bands wie Kiss, Judas Priest und Motörhead die eine oder andere Anekdote zu teilen.

Seht das Video über Doro Peschs liebste Live-Alben weiter unten im Artikel.

Doro LIVE – THE WARLOCK SONGS mit METAL HAMMER

Gemeinsam mit Doro Pesch veröffentlicht METAL HAMMER eine einmalige 7“-Scheibe – dieses einzigartige Sammlerstück gibt es nur zusammen mit der aktuellen METAL HAMMER-Ausgabe!

Die LIVE-Versionen der beiden legendären Warlock-Stücke ‘Burning The Witches’ und ‘Metal Tango’ gibt es auf Platte nur bei uns. Da ‘Metal Tango’ schon auf der 1993 veröffentlichten 12“-Fassung fehlte, erscheint es in METAL HAMMER-Ausgabe 07/2026 sogar zum ersten Mal überhaupt auf Vinyl! Ein historisches Sammlerstück, das wir mit einer umfangreichen Titel-Story über Doro Peschs Karrierebeginn mit Warlock begleiten – selbstverständlich mit brandneuem Interview sowie raren und bisher ungesehenen Fotos.

Doros liebste Live-Alben im Video-Interview

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Interview/Kamera: Sebastian Kessler, Schnitt: Dominik Winter

Vor 40 Jahren: Doro erobert das Monsters Of Rock

Wir blicken gemeinsam Doro zurück auf riesige Erfolge, schlimme Niederschläge und die Wiederveröffentlichung von DORO LIVE.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.