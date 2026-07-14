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Doro Pesch stellt ihre liebsten Live-Alben vor

Doro Pesch: Live-Favoriten der Metal-Queen
Doro Pesch: Live-Favoriten der Metal-Queen
Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.
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Metal-Queen Doro Pesch stellt ihre liebsten Live-Alben vor – nicht, ohne dabei jede Menge Anekdoten zu teilen!
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METAL HAMMER trifft Doro Pesch kurz nach ihrem umjubelten Auftritt auf dem Rockharz 2026. Dort verrät die Metal-Queen ihre fünf liebsten Live-Alben (und zwei Bonus-Alben!).

Selbstverständlich kommt Doro nicht umhin, zu den Alben von Bands wie Kiss, Judas Priest und Motörhead die eine oder andere Anekdote zu teilen.

Seht das Video über Doro Peschs liebste Live-Alben weiter unten im Artikel.

Doro LIVE – THE WARLOCK SONGS mit METAL HAMMER

Gemeinsam mit Doro Pesch veröffentlicht METAL HAMMER eine einmalige 7“-Scheibe – dieses einzigartige Sammlerstück gibt es nur zusammen mit der aktuellen METAL HAMMER-Ausgabe!

Die LIVE-Versionen der beiden legendären Warlock-Stücke ‘Burning The Witches’ und ‘Metal Tango’ gibt es auf Platte nur bei uns. Da ‘Metal Tango’ schon auf der 1993 veröffentlichten 12“-Fassung fehlte, erscheint es in METAL HAMMER-Ausgabe 07/2026 sogar zum ersten Mal überhaupt auf Vinyl! Ein historisches Sammlerstück, das wir mit einer umfangreichen Titel-Story über Doro Peschs Karrierebeginn mit Warlock begleiten – selbstverständlich mit brandneuem Interview sowie raren und bisher ungesehenen Fotos.

Ihr bekommt METAL HAMMER 07/2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Jetzt zugreifen unter www.metal-hammer.de/doro.

Doros liebste Live-Alben im Video-Interview

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Sebastian Kessler schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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