Nach dem Rückzug von Thomas Winkler (Bandgründer und ehemaliger Gloryhammer-Frontmann) sowie Schlagzeuger Manu Lotter Anfang 2025 gibt es eine weitere personelle Entwicklung bei Angus McSix. Gitarristin Thalia Bellazecca, die seit 2024 bei Primal Fear spielt, scheidet aus eigenen Stücken aus. Ihre Begründung: Wegen anderweitiger Verpflichtungen fehlt ihr die Zeit. Für sie war zuletzt bereits Jasmin Pabst alias The Dwarf (zuvor bei All For Metal) in die Band gerückt.

Zu viel

„Manche Dinge sind schwerer zu schreiben als andere“, beginnen die Power-Metaller um Orden Ogan-Mastermind Sebastian „Seeb“ Levermann ihr Statement. „Wie Thalia bereits mitgeteilt hat, hat sie sich dazu entschlossen, ihre aktive Rolle bei Angus McSix aufzugeben – bedingt durch die wachsenden Anforderungen ihres Lebens und andere musikalische Verpflichtungen.

Auch wenn wir traurig darüber sind, dass sie die Bühne verlässt, respektieren wir ihre Entscheidung voll und ganz und sind unglaublich dankbar für jede Show, jedes Abenteuer und jede gemeinsame Erinnerung. Thalia wird immer Teil der Angus McSix-Familie bleiben, und ihr Platz in der Geschichte von Aetheria ist ihr für immer sicher. Danke für alles, Thalia. Wir wünschen dir für die Zukunft nur Erfolg, Glück und unzählige neue Abenteuer. Das ist kein Abschied für immer. Wir sehen uns unterwegs.“

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Des Weiteren verabschiedet sich Thalia auch persönlich von den Fans: „Vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich bei Shows und Tourneen schon eine ganze Weile nicht mehr mit Angus McSix auf der Bühne stand. Hauptsächlich lag das an Schwierigkeiten bei der Planung und Terminierung. Ich bin vor Kurzem aus Italien weggezogen, und mein Leben ist einfach viel voller geworden: Ich verwalte eine Website und einen Merchandise-Shop, betreue mehr Schüler und habe einen straffen, wunderbaren Zeitplan mit Primal Fear.

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Da mir die Zeit und Energie fehlen (und ich dem Terminplan von AM6 nicht gerecht werden kann), habe ich beschlossen, meine aktive Rolle als Gitarrist der Band aufzugeben. Ich möchte euch allen für die wunderbare Unterstützung danken und für die großartige Zeit, die ich mit den früheren und aktuellen Bandmitgliedern auf der Bühne verbracht habe. Ich wünsche ihnen allen riesigen Erfolg und noch viele weitere schöne Erinnerungen. Wir sehen uns irgendwo auf der Welt bei Festivals oder Tourneen! Aber lasst euch gesagt sein: Thalestris wird immer hoch auf ihrem Adler fliegen – stets wachsam und jederzeit bereit zum Angriff!“

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