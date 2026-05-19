Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Ghøstkid: Frontmann meldet sich nach Ausstiegen zu Wort

Ghostkid bei Mosh City 2022
Ghostkid bei Mosh City 2022
Foto: Fe Ferraris. All rights reserved.
von
Nach dem Ausstieg von gleich drei Mitgliedern auf einmal meldet sich nun Ghøstkid-Sänger Sushi mit einem Statement.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Zuletzt verließen Gitarristen Christian Kisseler („Chris Canterbury“) und Jan Marco „Jappo“ Heinz sowie Bassist Stanislaw „Stanni“ Czywill zeitgleich und überraschend die Band Ghøstkid. Nun äußert sich Bandleader Sebastian „Sushi“ Biesler zu der plötzlichen personellen Umstellung.

Dankbarkeit

In einem Statement auf dem offiziellen Profil der Band teilt der Musiker einige Fotos von der Band über die Jahre und schreibt dazu: „Wie viele von euch sicher gemerkt haben, wird es innerhalb des Ghøstkid-Teams große Veränderungen geben. Ich möchte meinen tiefsten Respekt und nichts als Liebe für meine Brüder ausdrücken, die mich in sechs Jahren Ghøstkid auf die bestmögliche Art unterstützt haben.“ 

Er bedankt sich bei deinen ehemaligen Kollegen: „Ich bin mehr als nur dankbar für all die Erinnerungen, die wir gemeinsam geschaffen haben und die unglaublichen Momente, die wir gemeinsam auf der Bühne erlebt haben. Ohne euch hätte ich es niemals durch einige sehr schwere Zeiten geschafft.“ 

Abschied

Auf genaue Gründe für die Trennung geht Sushi nicht ein. Er meint aber: „Es gibt verschiedene Gründe, warum wir uns entschieden haben, getrennte Wege zu gehen. Es war keine einseitige oder kollektive Entscheidung. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, möchte ich einfach sagen: Danke, Chris Canterbury, Stanni, Steve Joakim und Jappo für diese großartigen sechs Jahre. Ich liebe euch und wünsche euch nur das Beste.“

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Schlagzeuger Steve Joakim hat sich noch immer nicht öffentlich zu Wort gemeldet. Dennoch entsteht auch durch dieses Statement der Eindruck, dass vielleicht auch er die Band hinter den Kulissen schon verlassen hat. Genauere Informationen stehen jedoch noch aus.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Ausstieg Band Ghostkid Mitglieder Personalwechsel Sebastian "Sushi" Biesler Statement
Riverside: Mariusz Duda verkündet das Ende der Band
Riverside @ Basinfirefest 2023, 25.6.2023
Bassist und Sänger Mariusz Duda hat seinen Ausstieg bei Riverside bekanntgegeben. Seinen Angaben zufolge ist das auch das Aus für die Band.
Nach 25 Jahren sind Riverside am Ende. Zugegeben, es hat sich angebahnt. Seit dem vergangenen Sommer ist es schon stiller um die polnischen Progressive-Metaller geworden. Frontmann Mariusz Duda war allerdings sehr aktiv in den Sozialen Medien und hat immer wieder Posts zu anderen Projekten abgesetzt. Freiheit Erst Anfang April erklärte der Musiker: „Wie einige von euch bereits wissen, habe ich die Gitarre vorübergehend beiseitegelegt und mich seit Anfang des Jahres im Radiostudio verschanzt. Warum habe ich dem zugestimmt? Ich wollte etwas Neues ausprobieren und aus meinen gewohnten Mustern ausbrechen. Ganz einfach. Vor allem aus denen, die mich so sehr belastet…
Weiterlesen
Zur Startseite