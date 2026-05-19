Zuletzt verließen Gitarristen Christian Kisseler („Chris Canterbury“) und Jan Marco „Jappo“ Heinz sowie Bassist Stanislaw „Stanni“ Czywill zeitgleich und überraschend die Band Ghøstkid. Nun äußert sich Bandleader Sebastian „Sushi“ Biesler zu der plötzlichen personellen Umstellung.

Dankbarkeit

In einem Statement auf dem offiziellen Profil der Band teilt der Musiker einige Fotos von der Band über die Jahre und schreibt dazu: „Wie viele von euch sicher gemerkt haben, wird es innerhalb des Ghøstkid-Teams große Veränderungen geben. Ich möchte meinen tiefsten Respekt und nichts als Liebe für meine Brüder ausdrücken, die mich in sechs Jahren Ghøstkid auf die bestmögliche Art unterstützt haben.“

Er bedankt sich bei deinen ehemaligen Kollegen: „Ich bin mehr als nur dankbar für all die Erinnerungen, die wir gemeinsam geschaffen haben und die unglaublichen Momente, die wir gemeinsam auf der Bühne erlebt haben. Ohne euch hätte ich es niemals durch einige sehr schwere Zeiten geschafft.“

Abschied

Auf genaue Gründe für die Trennung geht Sushi nicht ein. Er meint aber: „Es gibt verschiedene Gründe, warum wir uns entschieden haben, getrennte Wege zu gehen. Es war keine einseitige oder kollektive Entscheidung. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, möchte ich einfach sagen: Danke, Chris Canterbury, Stanni, Steve Joakim und Jappo für diese großartigen sechs Jahre. Ich liebe euch und wünsche euch nur das Beste.“

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Schlagzeuger Steve Joakim hat sich noch immer nicht öffentlich zu Wort gemeldet. Dennoch entsteht auch durch dieses Statement der Eindruck, dass vielleicht auch er die Band hinter den Kulissen schon verlassen hat. Genauere Informationen stehen jedoch noch aus.

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