Aufgrund fortschreitender Arthritis und den damit verbundenen Schmerzen sah sich Dave Ingram jüngst gezwungen, das Mikrofon bei Benediction niederzulegen. Dies teilten Band und Sänger am 12. Mai mit. Gleichzeitig verkündeten die Death-Metaller auch, dass sie keine Auftritte absagen wollen und sich daher um Ersatz gekümmert haben. Ein dauerhafter Nachfolger für den Sängerposten steht jedoch noch aus.

Abschied

Ingram selbst gab vor seinem endgültigen Abgang noch an: „Ich werde 2026 mit der Band einige wenige Konzerte spielen, da ich gerne die Chance hätte, mich zu verabschieden und bei den Fans zu bedanken, die uns über die Jahre unterstützt haben.“ Um welche Konzerte es sich dabei handelt, wollen Benediction bekanntgeben, „sobald die Konzerte näherrücken“. Dies hänge stark von Ingrams Gesundheitszustand ab.

Für die übrigen Shows habe die Band „ein paar alte Freunde angefragt, um die unvermeidliche Lücke auf der Bühne bei den Konzerten zu füllen, die Dave in den nächsten Monaten verpasst.“ Bei den beiden kürzlich stattgefundenen Auftritten in Deutschland vertrat Oscar Rilo Dave Ingram zum wiederholten Mal in diesem Jahr. Zwei weitere Konzerte wird Dave Hunt als Sänger bestreiten. Hunt hatte die Position bei Benediction bereits von 1998 bis 2019 inne.

Wunscherfüller

Im Herbst steht zudem eine Tour durch Lateinamerika an. Nun steht fest, wer die Death Metal-Formation bei den Terminen komplettieren wird. Kein Geringerer als Massacre-Sänger und Ex-Death-Schlagzeuger Kam Lee gibt sich auf der „Latam-Tour“ die Ehre. Schon seit der Bekanntmachung von Dave Ingrams Rückzug wird der 59-Jährige von Fans nicht nur hoch gehandelt, sondern auch gewünscht. Für einige von ihnen geht dieser Wunsch also bald in Erfüllung.

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Im dazugehörigen Statement heißt es: „Die Band ist absolut begeistert von der Aussicht auf die Zusammenarbeit mit Kam und freut sich riesig darauf, wieder in einer ihrer absoluten Lieblingsregionen auf Tour zu gehen.“ Lee selbst fügt hinzu: „Angesichts meiner langjährigen Freundschaft mit Dave Ingram war es für mich von entscheidender Bedeutung, mir seinen ‚dunklen Segen‘ einzuholen, bevor ich diese Position antrete.“ Vor allem hoffe er jedoch, „die Band würdig zu repräsentieren und die Fans vollauf zufriedenzustellen.“

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