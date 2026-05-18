2023 veröffentlichten Beartooth ihr letztes Album THE SURFACE, das gemischte Resonanz hervorgerufen hat. Doch die Reaktionen auf ‘Free’, das Ende Februar dieses Jahres erschien, schossen mitunter den Vogel ab. Insbesondere Sänger Caleb Shomo hat dabei einiges abbekommen. Immerhin stand nicht nur der musikalische Wandel im Fokus. Im Video zur Single zeigt sich Shomo mit Make-up, lackierten Nägeln, viel Glitzer und bauchfreien Oberteilen. Daran scheinen auch im Jahr 2026 noch immer viele Menschen Anstoß zu nehmen.

Entsprechend homophob fielen einige Kommentare in den Sozialen Netzwerken aus. Kurz darauf äußerte sich der Frontmann im Interview mit Full Metal Jackie: „Ich versuche, mich aktuell aktiv von jeglicher Rezeption fern zu halten. Natürlich bekomme ich trotzdem mit, ob die Leute meine Musik hören und zu Konzerten kommen. Aber ich finde, jeder hat ein Recht auf seine eigene Meinung, und es wird zwangsläufig Leute geben, die nicht mögen, wie die Musik klingt, wie ich aussehe, wie ich tanze oder was ich anhabe. Das bleibt ihnen überlassen.“

Irrwitzige Riffs

Mit ‘Pure Ecstasy’ veröffentlichen Beartooth nun die zweite Single und Eröffnungsnummer vom kommenden Album. Dazu meint Shomo: „Der erste Song ist für mich immer ein entscheidender Bestandteil eines Albums. Er muss dich von der ersten Sekunde an in den Vibe hineinziehen. ‘Pure Ecstasy’ entstand in einem Studio – gemeinsam mit Misha Mansoor, vor wahnsinnigen Lautsprechern und mit den irrwitzigsten, härtesten Riffs, die wir nur irgendwie aus uns herausholen konnten. Als wir den Track mit nach Hause nahmen und gemeinsam mit Jordan Fish weiter ausarbeiteten, gab es keinen Zweifel mehr: Das musste der Album-Opener sein.“

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PURE ECSTASY soll am 28. August via Fearless Records erscheinen. Es ist zudem die erste Platte, die Caleb Shomo nicht im Alleingang aufgenommen hat. Bassist Oshie Bichar, die Gitarristen Zach Huston und Will Deely sowie Schlagzeuger Connor Denis haben ebenfalls ihre Beiträge geleistet. Zu den bereits erwähnten Songs gesellen sich neun weitere, die eine neue Verletzlichkeit und Selbstreflexion des Sängers zeigen.

PURE ECSTASY-Tracklist

Pure Ecstasy Eyes Closed Bullshit Beautiful Again Stadiums Free Sorry Lose You To Find Me You For Me By Me Made It

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