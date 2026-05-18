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Verlosung: Tickets für Rock am Ring + Rock im Park zu gewinnen!

Rock-am-Ring-2025
Foto: Jan Heesen. All rights reserved.
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Gemeinsam mit Lidl (mit einer eigenen Lidl-Area präsent) gibt es bei uns für Rock am Ring und Rock im Park 2026 jeweils 3x2 Tickets zu gewinnen.
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Mit Iron Maiden, Linkin Park, Volbeat, Sabaton, Architects und mehr ist das Programm von Rock am Ring und Rock im Park 2026 metallisch und stark wie selten! Die logische Konsequenz: Mit 90.000 verkauften Tickets wurde der Rekord für den frühesten Ausverkauf in der Geschichte des Festivals gebrochen. Doch dank METAL HAMMER und Lidl könnt ihr – mit etwas Glück – trotzdem mit dabei sein. Alle Infos zu den Festivals könnt ihr hier erfahren.

Rock-am-Ring-2026

Gewinnt 3×2 Tickets (Entry + Camping) für Rock am Ring 2026 und 3×2 Tickets (Entry + Camping) für Rock im Park 2026, bereitgestellt von Lidl!

Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld entweder Rock am Ring oder Rock im Park schreiben:

    Dein Name (Pflichtfeld)

    Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

    Straße und Hausnummer (Pflichtfeld)

    PLZ (Pflichtfeld)

    Ort (Pflichtfeld)

    Deine Lösung (Pflichtfeld)

    TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

    Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

    Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

    Teilnahmeschluss ist der 24.05.2026, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.


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    Themen

    2026 Festivals Gewinnspiel LIDL Live Rock am Ring Rock im Park Tickets Verlosung
    Soen kündigen Tour an und veröffentlichen neue Single
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    Nach IMPERIAL (2021) und MEMORIAL (2023) haben Soen zu Beginn dieses Jahres mit RELIANCE den dritten Soundcheck-Sieg in Folge eingefahren. Nun soll das neuerliche Meisterwerk natürlich auch live zelebriert werden. Dazu begeben sich die Schweden ab November auf Tournee durch Europa mit acht Stopps im deutschsprachigen Raum. Begleitet werden sie dabei von Tribulation und Vulkan. „Reliance Tour 2026“ 16.11. Bochum, Zeche 25.11. CH-Pratteln, Z7 06.12. Mannheim, Alte Feuerwache 07.12. A-Wien, Flex 08.12. München, Backstage Werk 10.12. Berlin, Columbia Theater 12.12. Leipzig, Hellraiser 13.12. Hamburg, Uebel & Gefährlich Wer sich nicht bis dahin gedulden kann oder möchte, hat bereits während des Festival-Sommers…
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