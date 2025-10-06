Datum
Hier findet ihr alle relevanten Infos über die vom 05.06. bis 07.06.2026 stattfindenden Open Airs.
Veranstaltungsort
Adresse Rock am Ring:
Nürburgring
53520 Nürburg
Adresse Rock im Park:
Zeppelinfeld
90471 Nürnberg
Preise & Tickets
Rock am Ring ist ausverkauft, Rock im Park-Tickets gibt es hier.
Bands
- A Perfect Circle
- Architects
- Babymetal
- Bad Omens
- Electric Callboy
- Hollywood Undead
- Ice Nine Kills
- Iron Maiden
- Landmvrks
- Limp Bizkit
- Linkin Park
- Marteria
- The Offspring
- Papa Roach
- Sabaton
- Social Distortion
- Three Days Grace
- Trivium
- Volbeat
- Within Temptation
Running Order
Geländepläne
Livestream und TV
Anfahrt
Rock am Ring
Rock am Ring kann über die Bahnhöfe Ahrbrück, Koblenz Hbf, Köln Hbf und Bonn Hbf und die anschließenden Sonderbuslinien erreicht werden.
Kommt ihr mit dem Auto aus Mayen/Koblenz, Köln/Bonn über die Autobahn A61, Abfahrt Wehr, so führen Euch die Bundesstraßen B412 und B258 direkt an den Nürburgring. Der Weg von Trier über die Autobahn A48, Abfahrt Ulmen, führt über die Bundesstraße B 257 in Richtung Adenau zum Nürburgring. Bitte beachtet im Vorfeld des Nürburgringrings die Ausschilderungen der Park- und Campingbereiche und folgt den Anweisungen der Ordner.
Rock im Park
Mit der Bahn reist Ihr bequem bis zum Nürnberger Hauptbahnhof. Innerhalb Bayerns nutz Ihr am besten das Bayern-Ticket der Deutschen Bahn, gültig für den gesamten Regionalverkehr in Bayern. Informationen zu den Verbindungen findet ihr auf www.bahn.de.
Vom Hauptbahnhof aus bietet der VGN eine komfortable Weiterfahrt. Anreisende mit dem Auto nutzen die Park & Ride-Anlagen.
Mit der S-Bahn fahrt Ihr bis zur Haltestelle Dutzendteich oder mit der Tram bis zur Haltestelle Doku-Zentrum. So kommt Ihr am schnellsten zum Campingplatz. Die passende Verbindung könnt Ihr hier im Widget der VGN nachschauen.
Aftermovie 2025
