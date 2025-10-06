Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Rock am Ring/Rock im Park 2026: Alle Infos zu den Festivals

Rock-am-Ring
von
Hier findet ihr alle Infos zu Rock am Ring & Rock im Park 2026.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Datum

Hier findet ihr alle relevanten Infos über die vom 05.06. bis 07.06.2026 stattfindenden Open Airs.

Veranstaltungsort

Adresse Rock am Ring:

Nürburgring
53520 Nürburg

Adresse Rock im Park:

Zeppelinfeld
90471 Nürnberg

Preise & Tickets

Rock am Ring ist ausverkauft, Rock im Park-Tickets gibt es hier.

Bands

  • A Perfect Circle
  • Architects
  • Babymetal
  • Bad Omens
  • Electric Callboy
  • Hollywood Undead
  • Ice Nine Kills
  • Iron Maiden
  • Landmvrks
  • Limp Bizkit
  • Linkin Park
  • Marteria
  • The Offspring
  • Papa Roach
  • Sabaton
  • Social Distortion
  • Three Days Grace
  • Trivium
  • Volbeat
  • Within Temptation

Running Order

 

Geländepläne

 

Livestream und TV

 

Anfahrt

Rock am Ring

Rock am Ring kann über die Bahnhöfe Ahrbrück, Koblenz Hbf, Köln Hbf und Bonn Hbf und die anschließenden Sonderbuslinien erreicht werden.

Kommt ihr mit dem Auto aus Mayen/Koblenz, Köln/Bonn über die Autobahn A61, Abfahrt Wehr, so führen Euch die Bundesstraßen B412 und B258 direkt an den Nürburgring. Der Weg von Trier über die Autobahn A48, Abfahrt Ulmen, führt über die Bundesstraße B 257 in Richtung Adenau zum Nürburgring. Bitte beachtet im Vorfeld des Nürburgringrings die Ausschilderungen der Park- und Campingbereiche und folgt den Anweisungen der Ordner.

Rock im Park

Mit der Bahn reist Ihr bequem bis zum Nürnberger Hauptbahnhof. Innerhalb Bayerns nutz Ihr am besten das Bayern-Ticket der Deutschen Bahn, gültig für den gesamten Regionalverkehr in Bayern. Informationen zu den Verbindungen findet ihr auf www.bahn.de.

Vom Hauptbahnhof aus bietet der VGN eine komfortable Weiterfahrt. Anreisende mit dem Auto nutzen die Park & Ride-Anlagen.

Mit der S-Bahn fahrt Ihr bis zur Haltestelle Dutzendteich oder mit der Tram bis zur Haltestelle Doku-Zentrum. So kommt Ihr am schnellsten zum Campingplatz. Die passende Verbindung könnt Ihr hier im Widget der VGN nachschauen.

Aftermovie 2025

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Weitere Highlights

teilen
mailen
teilen

Themen

2026 Festivals Festivalvorschau Live Livestream Rock am Ring Rock im Park
Powerwolf über ihre Live-Magie (Video-Interview)
Falk Maria Schlegel (Powerwolf) im Rock am Ring-Interview
Falk Maria Schlegel von Powerwolf im Video-Interview bei Rock am Ring.
"Ich kann mich an fast jede Show erinnern": Falk Maria Schlegel von Powerwolf im Interview über die Live-Karriere der Band. Was im Jahr 2004 als unkonventionelles Projekt begann, hat sich zu einer der erfolgreichsten Heavy Metal-Bands der Welt entwickelt. Powerwolf: Tour-Pläne und Live-Album 2026 Die "Summer Of The Wicked"-Tour liegt gerade erst hinter ihnen, doch die Wölfe sind weiterhin bereit, die renommiertesten Bühnen der Welt zu erobern! Der nächste Schritt ist ihre Rückkehr nach Nordamerika – die große Headlinertour durch die USA und Kanada beginnt am 17. September 2025 im kanadischen Toronto. Danach setzen sie ihre Messe nur einen Tag…
Weiterlesen
Zur Startseite