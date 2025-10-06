Rock am Ring 2026 ist ausverkauft

Damit war nach den jüngsten Band-Bestätigungen zu rechnen, nun ist es amtlich: Sämtliche Karten für die nächstjährige Auflage von Rock am Ring sind vergriffen. In den Sozialen Medien richten die Veranstalter freudige Worte an die Fans: „Noch nie zuvor ging’s so schnell – ihr habt Geschichte geschrieben. Die Vorfreude, nächsten Juni mit 90.000 von euch auf der Rennstrecke zu stehen, ist unbeschreiblich. Ihr seid der Ring!“

Zeichen der Wertschätzung

Das „Sold out“ mit 90.000 verkauften Weekend-Tickets – so früh wie noch nie in der Geschichte des Festivals – stellt laut den Organisatoren „einen historischen Meilenstein“ dar und „betont die ungebrochene Begeisterung und Treue der Fans“. Weiter heißt es in der Pressemitteilung: „Nach dem restlos ausverkauften Jubiläumsjahr 2025 und einer Produktion, die mit Maßstäben in LED- und Sounddesign wegweisende Standards gesetzt hat, führt das Festival seine Erfolgsgeschichte mit einem monumentalen Line-up fort.“

Erst vor rund zwei Wochen hatten die Festival-Macher nach dem bereits 2025 angekündigten Headliner Linkin Park noch zahlreiche weitere zugkräftige und überwiegend metallische Gruppen für nächstes Jahr fixiert. So werden 2026 unter anderem Iron Maiden, Volbeat, Limp Bizkit, Papa Roach, Bad Omens, Electric Callboy, Sabaton, A Perfect Circle, Architects, Babymetal, Hollywood Undead, Ice Nine Kills, Landmvrks, Social Distortion, Three Days Grace, Trivium und Within Temptation am Nürburgring aufspielen.

Matt Schwarz, Veranstalter Rock am Ring und Rock im Park findet: „Ein Ausverkauf in Rekordzeit – das ist ein unglaubliches Zeichen der Wertschätzung unserer Community und macht uns wahnsinnig dankbar.“ Außerdem ergänzt Jana Posth, Festival Director bei Rock am Ring: „Rock am Ring ist weit mehr als ein Festival. Es ist eine Erlebniswelt voller Emotionen, die Menschen verbindet – mit Erinnerungen, die bleiben. Wir sind stolz, 2026 gemeinsam mit den Fans ein neues Kapitel aufzuschlagen.“

Rock am Ring & Rock im Park — Line-up 2026:

A Perfect Circle

Architects

Babymetal

Bad Omens

Electric Callboy

Hollywood Undead

Ice Nine Kills

Iron Maiden

Landmvrks

Limp Bizkit

Linkin Park

Marteria

Papa Roach

Sabaton

Social Distortion

The Offspring

Three Days Grace

Trivium

Volbeat

Within Temptation

Camping-Tickets und Upgrades sind weiterhin unter www.rock-am-ring.com/tickets erhältlich. Das Zwillingsfestival Rock im Park „steuert auf ein ausverkauftes Festivalwochenende zu“. Tickets gibt es unter www.rock-im-park.com/tickets.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.