Rock am Ring gehört zu den größten Festivals der Republik – und das seit nunmehr 40 Jahren. Das Jubiläum will sich METAL HAMMER natürlich nicht entgehen lassen: Wir sind für euch am Nürburgring, um zu berichten, ob der Ring würdig gerockt wird.

Zum 40. Jubiläum von Rock am Ring (das Schwester-Festival Rock im Park feiert parallel in Nürnberg 30 Jahre) sind Bands wie Slipknot, Korn, Bring Me The Horizon, Powerwolf, Heaven Shall Burn, Deafheaven, In Flames, Polaris, Airbourne, Poppy, The Warning, Bullet For My Valentine und viele mehr angekündigt. Das Wetter verspricht eher durchwachsen zu werden – wir haben uns entsprechend vielschichtig eingepackt, um für euch von der legendären Rennbahn in der Eifel zu berichten.

Anlässlich der Jubiläen von Rock am Ring und Rock im Park blickt PRK DreamHaus-Geschäftsführer und Festival-Macher Matt Schwarz im Gespräch mit METAL HAMMER auf die Historie der beiden Festivals zurück: „Der Herzschlag der deutschen Festival-Geschichte! Vier Jahrzehnte Rock am Ring, drei Jahrzehnte Rock im Park – das sind nicht nur Zahlen, sondern ein Beweis dafür, wie sehr diese Festivals die Musiklandschaft nachhaltig geprägt haben.“

Als Medienpartner berichtet Bild von Rock am Ring während des gesamten Festivals aus einem eigenen Studio live vom Nürburgring. Los geht’s am 6. Juni ab 13 Uhr live auf bild.de

Was geht bei Rock am Ring 2025? METAL HAMMER ist für euch vor Ort. Unser Festivalticker vom Nürburgring:

Rock am Ring 2025 live bei METAL HAMMER:

Dieser Artikel wird unregelmäßig aktualisiert, also schaut immer mal wieder rein! Guckt auch direkt auf unserem Threads-Account.

Verpasst auch nicht noch mehr Live-Eindrücke in unserer Instagram-Story! Einen ausführlichen Festival-Bericht von Rock am Ring 2025 lest ihr in METAL HAMMER-Ausgabe 08/2025, ab 25.7. im Handel.

