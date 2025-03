Metal Storm Over Luzern

Wann: 12. April 2025

Wo: Südpol Luzern / Luzern

Ticketpreis: 67,94 €

Wer: Grave, Vader, Asphyx, Nihilo, Carnal Tomb, Scalpture, The Awakening

Auch die Schweiz hat einige Festivals zu bieten. Mit der dritten Ausgabe des Metal Storm Over Luzern bringt der gemeinnützige Verein Metal Storm Concerts im April hochkarätigen Death Metal ins Kulturzentrum Südpol. Neben den Genre-Pionieren Grave finden sich auch die polnischen Death Metal-Legenden Vader und die 1987 gegründete niederländische Kult-Band Asphyx in der Schweiz ein. Ergänzt wird das Programm durch vier regionale schweizerische Bands.

https://www.metalstorm.ch/2024/11/22/metal-storm-over-luzern-chapter-iii/

Rock in Rautheim

Wann: 9.-10. Mai 2025

Wo: Rautheim / Niedersachsen

Ticketpreis: 74,80 €

Wer: Amaranthe, Beast In Black, Primal Fear, Seven Spires, Metalite, Ad Infinitum u.a.

Beim Rock in Rautheim wird Inklusion großgeschrieben! Hinter dem 2018 gegründeten Festival steht die Lebenshilfe Braunschweig mit Unterstützung der Aktion Mensch. Ihr Ziel: Ein einzigartiges und inklusives Festival. Möglich gemacht wird das unter anderem durch die Hilfe von etwa 300 ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen, die auch 2025 unter dem Motto „Von A wie Aufbau bis Z wie Zapfen – alles inklusiv“ ein ganz besonderes Open Air auf die Beine gestellt haben.

https://www.rock-in-rautheim.de/

Metal und Pommes

Wann: 9.-10. Mai 2025

Wo: Kulturkiosk Wartenburg / Sachsen-Anhalt

Ticketpreis: 22,00 €

Wer: Ranā, Welk, Serotonin Zero, Fastbeat Superchargers, Todschick Gekleidet u.a.

Fans des Underground sollten auf jeden Fall die diesjährige Ausgabe des Metal und Pommes Festival im Auge behalten. Dieses Open Air verspricht nämlich gute Laune für kleines Geld. Während am Freitag Rock, Punk und Cover-Musik den Abend bestimmen, wird der Samstag durch Metal noch eine Stufe härter in der kleinen Turnhalle zugehen. Das alles selbstverständlich inklusive der namengebenden Pommes!

https://wartenburg.de/veranstaltung/metalundpommes/

Metalfest Open Air

Wenn es um die Location geht, kann kein anderes Festival auf dieser Liste mit dem Metalfest mithalten. Das tschechische Open Air findet seit 2010 im historischen Amphitheater Lochotín statt. Auch der Pilsner Zoo ist nicht weit entfernt – perfekt für die Tierfreunde unter den Metalheads. Selbstverständlich hat das Metalfest auch musikalisch einiges zu bieten: Mit Bands wie Within Temptation, King Diamond, Kreator und Epica steht einem gelungenen Wochenende nichts im Weg!

https://www.metalfest.cz/cs/

Rock & Metal Dayz

Wann: 26.-28. Juni 2025

Wo: Oschersleben / Sachsen-Anhalt

Ticketpreis: 78,50 €

Wer: Mr. Hurley & Die Pulveraffen, Milking The Goatmachine, Infected Rain, Leaves Eyes, Victory u.a.

Moshen für einen guten Zweck! Das können Besucher auch dieses Jahr wieder auf den Rock & Metal Dayz in Oschersleben. Das dreitägige Festival ist nämlich eine Benefizveranstaltung – Organisatoren und Helfer arbeiten komplett unentgeltlich. Stattdessen kommt der Erlös krebskranken Kindern und deren Familien zugute. Wer sein Bier mit einem guten Gewissen genießen will, ist bei den Rock & Metal Dayz also genau richtig!

https://www.rmd-festival.de/

Wolfweez Open Air

Auch das Wolfweez Open Air sollte man definitiv dieses Jahr nicht übersehen. Die siebte Edition des Festivals wird auch 2025 wieder im idyllischen Irslingen stattfinden. Geboten werden zwei Tage Open Air mitten im Wald mit großen Bands wie Clawfinger, Unleash The Archers und Bloodbound in einer schönen, ländlichen Atmosphäre. Wer Lust auf ein entspanntes Festival-Erlebnis hat, sollte sich beim Wolfweez Open Air mit seinen kurzen Wegen, seinem familiären Flair und der auf 2000 begrenzten Besucherzahl wie zu Hause fühlen.

https://www.wolfweez-openair.de/

Baden in Blut

Wir sagen herzlichen Glückwunsch, denn das Baden in Blut Open Air feiert dieses Jahr sein zwanzigstes Jubiläum! Diesen Meilenstein feiert das Team der Metal Maniacs selbstverständlich in ganz großem Stil. Eingeladen hat der Verein unter anderem bekannte Bands wie Hypocrisy, The Halo Effect oder Rotting Christ. Eine Geburtstagsfeier, die es ordentlich in sich hat und eine klare Empfehlung für jeden Metalhead!

https://www.metal-maniacs.eu/baden-in-blut

Headbangers Open Air

Mit seinen 27 Jahren ist das Headbangers Open Air der Rentner dieser Liste. Was 1998 als kleines Event mit nur einem einzigen Tag begann, ist mittlerweile zu einem dreitägigen Metal-Fest geworden. Vor allem für Fans des Old School-Metal ist dieses Jahr einiges geboten. Neben Ex-Manowar-Gitarrist Ross „The Boss“ Friedman stehen unter anderem auch die deutschen Thrash-Urgesteine Tankard im Juli auf der Bühne. Das Headbangers Open Air wird seinem Namen definitiv alle Ehre machen!

https://www.headbangers-open-air.com/

Tells Bells

Punk’s not dead! Das beweisen die ehrenamtlichen Mitglieder des Villmar Kult Vereins seit mittlerweile schon zwanzig Jahren. Mit einer gelungenen Mischung aus lokalen und internationalen Bands lockt das Tells Bells bereits seit 2004 Punk-Fans aus ganz Deutschland an. Auch dieses Jahr werden Besucher wieder auf ihre Kosten kommen, denn zum zwanzigsten Jubiläum präsentiert das Tells Bells-Team ein Line-up, das es in sich hat. Ein Festival, das vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach nicht zu schlagen ist!

https://www.tellsbells.de/

Music Forge Festival

Hinter dem Music Forge Festival steht der gleichnamige Music Forge Kultur- und Kunstverein. Seit 2016 sind der Verein und seine Helfer verantwortlich für mehrere jährliche Festivals. Dabei stehen die faire Bezahlung der Künstler und der Spaß der Besucher im Vordergrund. Gegründet 2018 geht das Music Forge Festival 2025 in die fünfte Runde und bietet dieses Jahr vor allem Core-Fans ein All You Can Eat-Buffet.

https://musicforgefestival.de/

