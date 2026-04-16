Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Walpurgisnacht V

Walpurgisnacht-2026-q
von
Die fünfte Ausgabe des Walpurgisnacht Festival steigt Anfang Mai in Berlin. Mit dabei sind unter anderem Agrypnie, Empyrium und Karg.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Das De Mortem Et Diabolum geht mit seinem zweiten Festival, der Walpurgisnacht, am 01.05. und 02.05.2026 in die fünfte Runde.

Location:

ORWOhaus, Frank-Zappa-Straße 19, 12681 Berlin

Walpurgisnacht-2026

Walpurgisnacht 2025 Line-up:

  • Agrypnie
  • Cult Of Fire
  • Diabolisches Werk
  • Empyrium
  • Imha Tarikat
  • Istapp
  • Karg
  • Lamp Of Murmuur
  • Maat
  • Myrdal
  • The Night Eternal
  • Nornir
  • One Of Nine
  • Outlaw
  • Servant
  • Wilt

Walpurgisnacht-2026-Running

Wochenendticket für 105 EUR und Tages-Tickets für jeweils 59 EUR gibt es hier.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Agrypnie Empyrium KARG Live Mai ORWOHaus Walpurgisnacht Festival
Galerie: Machine Head live in Hamburg
Machine Head, Hamburg, Inselpark Arena, 13.04.2026
Seht hier die besten Bilder vom Konzert von Machine Head in der Inselpark Arena zu Hamburg am 13.04.2026.
--- Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.
Weiterlesen
Zur Startseite