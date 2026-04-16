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Das De Mortem Et Diabolum geht mit seinem zweiten Festival, der Walpurgisnacht, am 01.05. und 02.05.2026 in die fünfte Runde.
Location:
ORWOhaus, Frank-Zappa-Straße 19, 12681 Berlin
Walpurgisnacht 2025 Line-up:
- Agrypnie
- Cult Of Fire
- Diabolisches Werk
- Empyrium
- Imha Tarikat
- Istapp
- Karg
- Lamp Of Murmuur
- Maat
- Myrdal
- The Night Eternal
- Nornir
- One Of Nine
- Outlaw
- Servant
- Wilt
Wochenendticket für 105 EUR und Tages-Tickets für jeweils 59 EUR gibt es hier.
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