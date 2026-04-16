Das De Mortem Et Diabolum geht mit seinem zweiten Festival, der Walpurgisnacht, am 01.05. und 02.05.2026 in die fünfte Runde.

Location:

ORWOhaus, Frank-Zappa-Straße 19, 12681 Berlin

Walpurgisnacht 2025 Line-up:

Agrypnie

Cult Of Fire

Diabolisches Werk

Empyrium

Imha Tarikat

Istapp

Karg

Lamp Of Murmuur

Maat

Myrdal

The Night Eternal

Nornir

One Of Nine

Outlaw

Servant

Wilt

Wochenendticket für 105 EUR und Tages-Tickets für jeweils 59 EUR gibt es hier.

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