Testament lassen sich so schnell nicht vertreiben. Sie werden laut Gitarrist Eric Peterson noch lange Musik machen.

Testament haben nicht vor, in nächster Zeit das Handtuch zu werfen. Das bestätigt Gitarrist Eric Peterson im Interview mit Robert Walton von The Metal Meltdown, nachdem er gefragt worden war, ob die Band Pläne habe, bald in Rente zu gehen. Gefühlt jung Peterson sagt: "Wir tragen das bis ans Ende. Das sagt Chuck (Billy, Sänger - Anm.d.Red.) immer. Ich glaube, dass ich für immer weitermachen könnte. Aber wer weiß das schon? Ich fühle mich jung, ich fühle mich nicht, als wäre ich 60. Aber das ist fast seltsam für mich, weil wenn mein jüngeres Ich mich jetzt sehen könnte, wäre es…