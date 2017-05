6 / 7

The Ruins Of Beverast

Doom Metal

Verkommen. Verstörend. Verspult. The Ruins Of Beverast sind vieles. Aber keine Stangenware. Auf EXUVIA zeigt Alleinherrscher Alexander von Meilenwald (ex-Nagelfar), was er seit der Initiation seines ganz persönlichen Todesfluchs 2003 alles gelernt hat. Als stünde der Schlafgott Hypnos selbst am Bass, schickt von Meilenwald seine im endlosen Nichts des Kosmos’ auseinanderfasernde Armada in die Schlacht, […]