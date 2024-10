Dark Easter Metal Meeting 2025: Alle Infos zum Festival

Pantera kündigen ihre Europatournee für Januar/Februar 2025 an. Deutschland-Shows in Hamburg, Berlin und Düsseldorf. Der Supportact ist nun bekannt.

Die Groove Metal-Ikonen Pantera kündigten eine Europatournee für Anfang 2025 an, die sie vom 6. bis 9. Februar auch nach Hamburg, Berlin und Düsseldorf führt. Neben den Originalmitgliedern, Sänger Philip H. Anselmo und Bassist Rex Brown, feiern Gitarrist Zakk Wylde und Schlagzeuger Charlie Benante mit der jüngsten Serie von Liveshows das Lebenswerk der verstorbenen Gründungsmitglieder, Schlagzeuger Vinnie Paul und Gitarrist Dimebag Darrell. Die Tournee folgt auf die bereits angekündigten Konzerte im Vereinigten Königreich sowie auf den triumphalen Auftritt als Headliner beim diesjährigen Download Festival in Großbritannien, über den das Metal Talk Magazine schwärmte: "Panteras erster Auftritt in Großbritannien seit zwanzig…