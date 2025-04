Marilyn Manson kommt im Herbst nach Deutschland. Die Fans in drei hiesigen Städten dürfen sich auf die Liveshow des Weirdos freuen.

Marilyn Manson hatte vergangenen November sein Album ONE ASSASSINATION UNDER GOD — CHAPTER 1 veröffentlicht. Nun geht der Schock-Rocker damit im Gepäck auf Welttournee. Hierbei stehen insgesamt zwanzig Termine in Europa auf dem Programm, darunter auch drei Konzerte in Deutschland. So kommt der 56-Jährige im November mit seiner Band nach Düsseldorf, Berlin und Leipzig. Zum ersten Mal seit Bekanntwerden der Missbrauchsvorwürfe gegen ihn stand Manson Anfang August 2024 im Vorprogramm von Five Finger Death Punch wieder auf der Bühne. Anklage gegen den Musiker konnte Nathan J. Hochman, der Staatsanwalt von Los Angeles, letztlich nicht erheben, weil die Verjährungsfrist für Sexualdelikte…