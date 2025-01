Doro erhält Goldene Schallplatte für Solodebüt

auch interessant

Doro ist eine Legende des Heavy Metal im Allgemeinen und natürlich auch im Besonderen eine Ikone des sonischen Stahls aus deutschen Landen. Insofern dürfen wir uns alle für die „Metal-Queen“ freuen. Denn die 60-Jährige wurde unlängst für den Startschuss ihrer Soloaktivitäten geehrt. So bekam die einstige Warlock-Frontfrau in Berlin die Goldene Schallplatte für ihr Solodebütalbum FORCE MAJEURE überreicht.

Höhere Gewalt

Die Scheibe kam zwar bereits 1989 auf die Märkte dieser Welt — aber was lange währt, wird bekanntlich gut. Die Lobhudelei der Plattenfirma Universal Music liest sich wie folgt: „Zahlreiche Awards und Auszeichnungen sprechen für sich: In den Vereinigten Staaten wurde sie in die ‘Hall Of Heavy Metal History’ aufgenommen und mit dem ‘Metal Goddess Legend Award’ in Las Vegas geehrt. In England verdiente sich DORO PESCH die ‘Legend’- und ‘Angel Of Rock’-Awards. In Deutschland erhielt sie unter anderem den Echo und wurde mehrfach für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Jetzt kann sie eine weitere Auszeichnung als Teil ihrer umfangreichen Kollektion ihr Eigen nennen.

Im deutschen Universal Music-Office in Berlin wurde der Metal-Queen eine Goldauszeichnung für mehr als 250.000 verkaufte Exemplare von FORCE MAJEURE überreicht. Als spezielle Überraschungsgäste waren der frühere Phonogram-Label-Chef Louis Spillmann und ihre damalige Produktmanagerin Bettina Spillmann mit von der Partie. Ebenfalls mit dabei: Ihr Manager Holger Koch (Flying Dolphin Entertainment), ihr Social-Media-Manager Jan Jaedike sowie Doros Universal Catalogue-Domestic-Team. Doro hat in ihrer 40-jährigen Karriere über 3500 Konzerte in über 60 Ländern absolviert.

DORO-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

Sie verkaufte bis heute über zehn Millionen Tonträger und konnte für ihre Alben legendäre Musiker-Kollegen wie Gene Simmons (Kiss), Lemmy Kilmister (Motörhead), Slash (Guns N’ Roses), Peter Steele (Type O Negative) und unlängst Rob Halford (Judas Priest) gewinnen.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.