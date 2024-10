Doro: 40 Jahre mit METAL HAMMER

auch interessant

Das komplette Interview mit Doro findet ihr in der METAL HAMMER-Novemberausgabe 2024, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

METAL HAMMER: 1985 hat man dich allerdings für das Covershooting entsprechend in Szene gesetzt: enge Lederkleidung, freizügig, schlüpfrige Posen. METAL HAMMER war sich offenbar sehr bewusst, dass du eine Frau bist.

Doro: Wenn ich mir die Bilder heute anschaue, finde ich sie gar nicht so sexy. Man sieht ja kaum Haut. Zu jener Zeit gab es viele Frauen, die Negligé oder Spitze getragen haben. Das habe ich nie gemacht. Mir ging es um natürlichen Sexappeal.

MH: Hast du in einem männerdominierten Milieu wie der Metal-Szene nie unangenehme Situationen erlebt?

Doro: Nicht wirklich, eigentlich wurde ich immer gut behandelt.

Empfehlung der Redaktion METAL HAMMER präsentiert: Doro Hard Rock , Heavy Metal Im März 2024 kommt Metal Queen Doro für sechs Termine auf deutsche Bühnen. Weitere Konzerte sind neu für den Dezember bestätigt. MH: Eigentlich?

Doro: Einmal hatten wir eine englische Roadcrew. Im Tourbus waren ganz viele Stockbetten übereinander angebracht. Nach der Show habe ich mich hingelegt, und von oben kam plötzlich eine fremde Hand runter – der Kerl über mir fing an, mich zu begrapschen! Nach mehreren Abweisungsversuchen habe ich seinen Arm gegriffen und ihm gedroht, diesen zu brechen, wenn er nicht aufhört. Das hat geholfen.

„Ich lasse normalerweise die Finger vom Alkohol.“

MH: Gibt es auch eine Anekdote mit METAL HAMMER, die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?

Doro: Beim METAL HAMMER-Festival 1989 in der Dortmunder Westfalenhalle ist Ozzy Osbourne aufgetreten, an dessen Seite damals Zakk Wylde Gitarre gespielt hat. Er hat meinen Band-Kollegen gezeigt, wie man anständig säuft. Danach hingen die Jungs so in den Seilen, dass ich Angst um den weiteren Verlauf unserer Tour hatte. Ich lasse normalerweise die Finger vom Alkohol.

Empfehlung der Redaktion 60 Jahre Doro: Mit der Metal-Queen auf Spurensuche Heavy Metal Doro Pesch wird 60 Jahre alt: METAL HAMMER gratuliert der Metal-Queen und begibt sich zusammen mit ihr auf eine Reise in die Vergangenheit. MH: Dementsprechend ist dein erstes Zusammentreffen mit Lemmy Kilmister eine Ausnahme gewesen?

Doro: Oh ja, sogar eine sehr große. (lacht) Als ich ihn zufällig in einem Londoner Pub kennenlernte, haben wir fleißig angefangen zu bechern. Whiskey-Cola natürlich, nach Lemmy-Art – also viel Whiskey und wenig Cola. Eigentlich hatte ich in der Stadt einen Termin zum Vorsingen. Aber als ich dort ankam, war ich so betrunken, dass ich alle Texte vergessen hatte. Damit habe ich meine ganze Karriere aufs Spiel gesetzt, aber Lemmy und ich waren ab diesem Moment Freunde. Glücklicherweise gab man mir später eine zweite Chance.

Erinnerungen an ihre erste METAL HAMMER-Titelseite (1985), wie Doro die Wichtigkeit von Printmedien beurteilt und wie lange sie noch weitermachen will, lest ihr in der METAL HAMMER-Novemberausgabe 2024, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

***

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.