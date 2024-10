Die METAL HAMMER-Novemberausgabe 2024: Sepultura, Sólstafir, Linkin Park u.a.

Linkin Park sind wieder da – mit einer neuen Stimme! Und Shinedown-Sänger Brent Smith zeigt sich sehr angetan von der Entscheidung der Band.

Nachdem der Linkin Park-Countdown letzte Nacht ablief, herrscht nun endlich Klarheit, was die Zukunft der Band betrifft. Fortan will man mit der Sängerin Emily Armstrong weitermachen. Auch ein neues Studioalbum soll in wenigen Monaten erscheinen. Shinedown-Frontmann Brent Smith zeigt sich begeistert von dieser Entscheidung. Linkin Park: Zurück in neuer Besetzung In den Sozialen Medien erklärte Smith in einem Statement: „Ich erinnere mich noch an das erste Mal, als ich Emily Armstrong von Dead Sara ‘The Weatherman’ (DEAD SARA, 2012 – Anm.d.A.) singen hörte. Ich sagte mir, ich glaube, Rock'n'Roll wird gutgehen… Und deshalb sage ich heute, dass es Linkin Park…