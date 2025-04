Beim Full Metal Mayrhofen hat neben hervorragenden Pistenverhältnissen mit pünktlich zum Event einsetzenden Neuschnee im Tal bereits der Frühling Einzug gehalten und die Metal-Fans zusätzlich zum Wandern und Wellnessen in die malerische Umgebung eingeladen.

Bereits am Montag heizten beim Begrüßungsevent Skyline, tuXedoo und DJ Hüby ordentlich ein und sorgten für Begeisterung unter den Metalheads. Von Dienstag bis Donnerstag verwandelte sich der Brück’n Stadl in einen Moshpit. Dort gab es Shows von unter anderem Bokassa, All For Metal, Deine Cousine und Insanity Alert mit After-Show-Party des Ballroom Hamburg-DJ-Teams. Am Wochenende ging es auf der Forest Stage mit hochkarätigen Acts wild her: Freitags mit Dominum, Clawfinger, H-Blockx und Faun und am Samstag mit Warkings, Bad Loverz, Hämatom und Saltatio Mortis.

Spannendes Rahmenprogramm

Daneben gab es ein spannendes Rahmenprogramm, unter anderem mit dem heiß begehrten Metal-Yoga und dem legendären Maschine als Moderator. Traditionsunternehmen wie die Zillertaler Erlebnissennerei, bei denen die Band Clawfinger zu Besuch waren, oder das Brauerei Museum von Zillertal Bier luden die Gäste auf Entdeckungstour ein. Die H-Blockx ließen sich beim gemeinsamen Kochen mit Star-Bäcker Axel Schmitt von der Region begeistern.

Jan Struve, Projektleiter Full Metal Mayrhofen zieht Resümee: „Es war ein Wahnsinnsspaß! Wir wurden vom Ort Mayrhofen und allen Beteiligten aus der Gastronomie, Hotellerie sowie dem Skiresort offen empfangen. Sonne und Neuschnee im Zusammenspiel mit den Fans und Bands lieferten die perfekten Zutaten für die erste Ausgabe des Full Metal Mayrhofen! Vom Konzertabriss in Locations wie dem Brück’n Stadl, der Kaisermandl und Stier Alm bis hin zu großartigen Shows auf der Forest Stage am Waldfestplatz wurde auf verschiedenen Höhenmetern gefeiert.

Ein großer Dank gilt allen Mitwirkenden hinter und vor den Kulissen, dem Ort und dem Tourismusverband Mayrhofen für die tolle Unterstützung! Ich freue mich auf die Fortsetzung und hoffe wir sehen uns alle bald wieder, sei es kommendes Jahr beim Full Metal Mayrhofen in den Bergen, auf einer der Full Metal Cruises auf hoher See oder beim Full Metal Holiday auf der Insel Mallorca!“

Erfolgreich

Holger Hübner, Mitgründer und Veranstalter des Wacken Open Airs blickt auf eine erfolgreiche erste Ausgabe zurück: „Das Event in den Bergen liegt mir wie all unsere Events sehr am Herzen. Highlights waren neben Shows von Faun, Saltatio Mortis und den H-Blockx natürlich die Fans vor Ort sowie das Rahmenprogramm und die Natur, die uns umgibt. Einfach sensationell. Ich komme wieder – Rain Or Shine!“

Der erklärte Metal-Fan und Geschäftsführer des Tourismusverbandes Mayrhofen, Andreas Lackner, zeigt sich ebenfalls zufrieden: „Die Rahmenbedingungen hätten nicht besser sein können. Am Berg 70 Zentimeter Neuschnee und im Tal der Charme des Frühlings. Gepaart mit feinstem Heavy Metal und fantastischen Gästen​ war es eine gelungene Premiere von Full Metal Mayrhofen. Wir bedanken uns bei allen Gästen, die dieses Jahr First Mover waren und freuen uns, wenn sie nächstes Jahr mit ihren Freunden wiederkommen. Ebenso gilt unser Dank Holger Hübner, Jan Struve und dem gesamten Team für die perfekte Organisation!“

Full Metal Mayrhofen 2026

Die Riffs sind noch nicht ganz verhallt, da steht das neue Datum für die nächste Ausgabe bereits fest. Vom 22. bis 29.03.2026 steigt die nächste Edition von Full Metal Mayrhofen! Der Start des Vorverkaufs wird in Kürze bekanntgegeben.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

(c) Full Metal Mayrhofen (c) Full Metal Mayrhofen (c) Full Metal Mayrhofen