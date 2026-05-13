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Bülent Ceylan: Neues Studioalbum & neue Single

Bülent Ceylan
Bülent Ceylan
Foto: Daniel Haussmann (PR), Daniel Haussmann (PR). All rights reserved.
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Comedian und Musiker Bülent Ceylan kündigt sein neues Album und somit sein Debüt bei Napalm Records an. Zwei Singles sind bereits erschienen.
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2024 hat Bülent Ceylan mit ICH LIEBE MENSCHEN gezeigt, dass mehr in ihm steckt als „nur“ der headbangende Komiker, der gelegentlich einen musikalischen Ausflug wagt. Das brachte ihm zuletzt einen Plattenvertrag mit Napalm Records ein. Damit war bereits vergangenen September klar: Es wird ein weiteres Studioalbum kommen.

Im Februar 2026 veröffentlichte Bülent die Single ‘Diktatürk’ – übrigens auch der Titel seines aktuellen Comedy-Programms. Nun ist taufrisch ‘Stumpf ist Trumpf’ samt Video erschienen. Mit der Veröffentlichung der zweiten Single kündigt Ceylan wie beiläufig an: „Ab sofort könnt Ihr mein neues Album B.L.N.T., welches am 11.09. erscheint, vorbestellen!“

B.l.N.T.
B.l.N.T.
von NAPALM RECORDS
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Laut Label-Anpreisung soll die Platte insgesamt zwölf Songs umfassen, „die den Spagat zwischen Augenzwinkern und Gesellschaftskritik“ meistern und „sowohl Humor als auch ernste Botschaften“ liefern. Mit Metal-Queen Doro und Mittelalter-Rock-Legende Michael Rhein (In Extremo) hat sich Bülent Ceylan tatkräftige wie namhafte Unterstützung geholt.

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B.L.N.T.-Tracklist

  1. Stumpf ist Trumpf
  2. Fünf vor Zwölf
  3. Wir haben gelebt
  4. Wolfsherz (feat. Doro)
  5. Keiner kommt hier lebend raus
  6. Habt euch endlich alle lieb
  7. Lange Haare
  8. Randale und Radau (feat. Michael Rhein)
  9. Ein Hoch auf die beschissenen Zeiten
  10. Leck mich Tag
  11. Diktatürk
  12. Am Ende gut

Als Rampensau, die er eben ist, hat Bülent mit seiner Liveband auch einige Auftritte geplant. Kurz nach Veröffentlichung des neuen Albums beginnt die kleine Tournee durch Deutschland – selbstverständlich in Mannheim. Insgesamt stehen bislang sieben Termine auf der Agenda.

Bülent Ceylan & Band – Clubtour 2026

  • 22.09. Mannheim, Capitol
  • 23.09. Saarbrücken, Garage
  • 24.09. Essen, Weststadthalle
  • 26.09. München, Backstage
  • 27.09. Nürnberg, Hirsch
  • 29.09. Stuttgart, LKA-Longhorn
  • 30.09. Frankfurt, Batschkapp
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Auffällig: Bislang konzentrieren sich die Auftritte auf den Süden und Westen Deutschlands. Sicher folgen in nicht allzu ferner Zukunft weitere Termine in den übrigen Bundesländern, und vielleicht ja auch in den deutschsprachigen Nachbarländern. Das erfordert jedoch Zeit und Planung. Bis weit ins nächste Jahr hinein ist Bülent Ceylan nämlich auch noch mit seinem Comedy-Programm unterwegs – und das quasi flächendeckend.


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Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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