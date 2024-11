METAL HAMMER Podcast Folge 92 mit Bülent Ceylan

Linkin Park geben einen Tag vor Erscheinen ihres neuen Albums ihre Live-Pläne für 2025 bekannt. Alle Termine und Ticket-Infos hier!

Linkin Park verkünden nach den Andeutungen (siehe unten) jetzt offiziell ihre Stadiontournee für 2025. Unter den Terminen finden sich fünf Städte im deutschsprachigen Raum. Details zu den Städten, Terminen und Tickets findet ihr weiter unten! Die Tournee geht einher mit der Veröffentlichung ihres neuen Albums FROM ZERO, das morgen (Freitag, 13.11.) erscheint, und führt durch Stadien und Arenen in Nordamerika, Europa, Asien sowie Lateinamerika. Ein Review sowie ein Feature zum neuen Linkin Park-Album lest ihr in der neuen METAL HAMMER-Ausgabe. Ihre Arena-Tournee 2024 stieß auf eine unglaubliche Nachfrage, sodass vier Stadiontermine in Paris, Dallas und São Paulo hinzugefügt wurden. Jetzt…