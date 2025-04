Letztes Jahr veröffentlichte Fear Factory-Gründer Burton C. Bell mit seinem Soloprojekt bereits zwei Singles. Jetzt sieht es so aus, als dürften sich Fans demnächst auf zwei weitere Songs freuen. In einem Interview mit dem Australischen „My Kind Of Weird“ Podcast sprich Bell über die neuen Singles und eventuelle Pläne für ein Album.

Weiterhin unabhängig

Aktuell sei laut Burton C. Bell noch kein vollständiges Album in Arbeit: „Im Moment gibt es noch kein Album, aber bis ich im Juni nach Australien komme, werde ich zwei neue Songs veröffentlicht haben. Der erste heißt ‘Savages’, von dem man wahrscheinlich schon ein paar YouTube-Videos finden kann. Wir haben ihn bei unserer letzten Show im Vorprogramm von God Forbid in L.A. gespielt und nach dieser Show direkt aufgenommen. Der Song ist ein absoluter Knaller. Ich habe gerade ein Lyric-Video dazu fertiggestellt.

Ein zweiter Song namens ‘Cold Lazarus’ wird danach herauskommen. Aber im Moment bin ich immer noch ein komplett unabhängiger Künstler, der ziemlich alles alleine macht. Ich habe ein Management, das mir dabei hilft, ich habe einen Agenten, der die Dinge auch vorantreibt, aber ich bin derjenige, der alles macht. Das ist mein Name, das ist meine Arbeit. Ich bin derjenige, der die Musik hersterellt und die Videos produziert. Ich bin im Moment ein völlig unabhängiger Künstler.“ Bell spielte sein erstes Konzert mit seiner Solo-Band am 13. Juni 2024 im 1720 in Los Angeles, Kalifornien. Unterstützt wurde Bell bei seinen jüngsten Auftritten von Gitarrist Henrik Linde, Schlagzeuger Ryan „Junior“ Kittlitz, Bassist Tony Baumeister und Multiinstrumentalist Stewart Cararas.

